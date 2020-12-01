«Симпсонов» перерисовали в стиле советских аниматоров. Получился мэшап с Колобками и Врунгелем

Иллюстратор под ником Prokky представил, как бы выглядели «Симпсоны» «в авторском исполнении легендарных советских мультипликаторов». Знаменитую семью он изобразил в стиле Эдуарда Назарова («Жил-был пес», «Принцесса и людоед»), Давида Черкасского («Приключения капитана Врунгеля», «Остров сокровищ») и Александра Татарского с Игорем Ковалевым («Следствие ведут Колобки»).
Кроме «Симпсонов», художник скрестил героев советских мультфильмов с персонажами «Внутри Лапенко».
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