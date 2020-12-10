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Пять членов съемочной группы «Миссия: невыполнима 7» оставили проект из-за Тома Круза

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Том Круз, звезда и продюсер франшизы «Миссия: невыполнима», вновь сорвался на съемочную группу седьмой части. Согласно Toronto Sun, актер опять отчитал команду за нарушение протоколов безопасности COVID-19. Утверждается, что после новой тирады пять сотрудников оставили проект.

«Напряжение нарастало в течение нескольких месяцев, и это стало последней каплей, — говорит источник Toronto Sun. — С тех пор как была опубликована аудиозапись, гнев усилился, и несколько сотрудников оставили проект. Но Том просто не может больше терпеть, после того как они приложили столько усилий, чтобы продолжать съемки. Он расстроен, что другие не воспринимают ситуацию так же серьезно, как он. В конце концов, он тащит на себе груз ответственности».

Съемки «Миссия: невыполнима 7» несколько раз прерывали из-за пандемии коронавируса. В феврале работу над продолжением заморозили на неопределенный срок, но в итоге Крузу и режиссеру Кристоферу МакКуорри удалось получить возможность вернуться на площадку. Однако в октябре съемки вновь прервали, когда 12 членов съемочной группы заразились коронавирусом.

«Том взял на себя ответственность предпринять меры предосторожности, чтобы работа над фильмом продолжалась», — отметил инсайдер издания.

Однако представитель профсоюза работников развлекательной индустрии не уверен в правильности поведения Круза: «После очень трудного года для фрилансеров, работающих в отрасли, последнее, чего заслуживает съемочная группа, так это мультимиллионера, звезды Голливуда, орущей оскорбления и угрожающей их уволить».

Источник: Toronto Sun

Фото: Getty Images

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