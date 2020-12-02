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Приквел «Игры престолов» и «Лига справедливости Зака Снайдера»: HBO Max выпустил тизер будущих проектов

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Стрим-сервис HBO Max выпустил тизер готовящихся к релизу проектов. Среди прочего в ролике демонстрируются первые кадры из фантастического сериала The Nevers, который разрабатывал Джосс Уидон, и криминального триллера Стивена Содерберга «Без резких движений». В финале видео раскрывается год выхода приквела «Игры престолов» — 2022-й.

Кроме этого, в ролике упоминаются «Чудо-женщина: 1984», перезапуск «Сплетницы», новые сезоны «Белой вороны» и «Наследников», документальные сериалы о Тайгере Вудсе и Ники Минаж, воссоединение «Друзей» и детективный мини-сериал «Кобыла Исттауна» с Кейт Уинслет.

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