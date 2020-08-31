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Тизер сериала «Вампиры средней полосы»: Юрий Стоянов и кровопийцы из российской глубинки

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Завершились съемки сериала «Вампиры средней полосы», и видеосервис START выпустил первый тизер проекта. В сериале, где смешались комедия, детектив и фэнтези, снялись Юрий Стоянов, Татьяна Догилева, Екатерина Кузнецова, Артем Ткаченко, Ольга Медынич, Михаил Гаврилов, Дмитрий Чеботарев и Глеб Калюжный.

Действие сериала разворачивается в Смоленске, где обитают вампиры. Они живут давно, тихо, по закону, непримечательной жизнью обычной провинциальной семьи и вовсе не убивают людей. Хотя кровь, конечно, попивают. И вот когда в березовой роще под Смоленском находят обескровленных парней, мирная жизнь вампиров оказывается под угрозой. Возглавляет вампирскую ячейку общества самый старый вампир, дед Слава, он же Святослав Вернидубович, а следят за соблюдением вампирско-мирских законов хранители во главе с суровой Ириной Витальевной.

Сериал выйдет на START весной 2021-го, но точная дата премьеры пока не сообщается.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте сериал в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

Фото: Видеосервис START

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