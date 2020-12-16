Ларс фон Триер напишет и поставит третий, заключительный сезон сериала «Королевство»

Ларс фон Триер вернулся к работе над сериалом «Королевство». Он напишет сценарий с Нильсом Вёрселем и поставит пять эпизодов третьего сезона, который закончит историю сотрудников Королевского госпиталя Копенгагена. Премьера продолжения запланирована на 2022 год.

Королевский госпиталь — больница, расположенная на старом болоте, где когда-то размещались резервуары с отбеливателем для стирки, а теперь принимают пациентов со всей Дании. Все почести и лавры в больнице отдаются пятерым «великим», среди которых — доктор Крюгер. Однако в Королевстве, как называют больницу сотрудники, все не так просто, и в его стенах есть место не только для науки, но и для чего-то потустороннего, странного и пугающего.

Сериал «Королевство» выходил с 1994 по 1997 год и просуществовал два сезона. Планировалось сделать и третий сезон, но он так и не был снят — отчасти из-за смерти двух ключевых членов актерского состава, Эрнста-Хуго Ярегорда и Кирстен Рольффес.

Подробности сюжета третьего сезона не сообщаются. Известно лишь, что в продолжении появятся как новые, так и старые персонажи. Авторы планируют исследовать нераскрытые истории больницы, а также разжечь старые распри между шведами и датчанами.

Источник: Deadline