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Как снимали «Империя наносит ответный удар»? Посмотрите в этом архивном видео

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В сети появилось новое видео со съемочной площадки пятого эпизода «Звездных войн». В ролике, опубликованном в честь 40-летия выхода фильма, представлены сверхредкие и ранее не демонстрировавшиеся кадры со съемок «Империя наносит ответный удар», а также комментарии Джорджа Лукаса, Марка Хэмилла и Билли Ди Уильямса.

В видео можно найти покадровую анимацию, которая стала основой для знаменитой битвы на планете Хотт, Хэмилла в джинсах, практикующего свои навыки владения световым мечом, и множество моментов с покойной Кэрри Фишер. Хэмилл также размышляет о создании фильма и отмечает, как был приятно удивлен тем, что «Империя» стала чем-то большим, чем просто повторением первого фильма.

«Империя наносит ответный удар» и другие фильмы франшизы «Звездные войны» вы прямо сейчас можете посмотреть на КиноПоиск HD.

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