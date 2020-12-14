«Это просто энергетик, а не фильм!»: Что пишут критики об «Охотнике на монстров»

Пол У. С. Андерсон вместе с Миллой Йовович возвращаются на экраны с новой адаптацией видеоигры. На этот раз режиссер взялся за франшизу «Monster Hunter», важная часть которой — битва с гигантскими монстрами. Если судить по первым рецензиям, в новом фильме Андерсон не изменил себе и снял веселый фантастический боевик с очень посредственным сценарием.

Большинство авторов отмечают, что «Охотник на монстров» — бессмысленное, но удивительно захватывающее зрелище. Многие хвалят дизайн монстров и общий настрой фильма, но и есть и те, кто прямо говорит, что это плохое кино.

Вот что пишут критики.

«Честно говоря, все, что этот фильм обещает с самого начала, — это монстры и охотники, и Андерсон выдает и то, и другое, от первого кадра до финальных титров. Но слишком долго ничем не выдающиеся название сопоставляется с ничем не выдающимся экшеном».

«„Охотник на монстров“ безжалостно ужасен даже по меркам 2020 года, поскольку он быстро превращается в скучную и бесцветную охоту на монстров, сочетающую качество проектов SyFy Original с масштабом обучающего уровня, в результате чего на свет появляется один из самых унылых и наименее интересных фильмов о видеоиграх из когда-либо созданных. Фанаты франшизы почувствуют себя обманутыми таким скромным и неинтересным взглядом на любимый мир, в то время как остальные из нас будут удивлены, как подобный первоисточник вообще заработал себе поклонников».

«„Охотник на монстров“ — плохой фильм. Персонажи фильма плоские, экспозиция неуклюжая, а любая внутренняя логика отпадает, как только зритель останавливается, чтобы подумать о чем-либо происходящем на экране. Таким образом, „Охотник на монстров“ похож практически на все адаптации видеоигр, которые Андерсон делал за последнее десятилетие, а это означает, что в них нет абсолютно никаких сюрпризов ни для кого из его поклонников. Тем не менее то, что „Охотник на монстров“ не является хорошим фильмом, не означает, что он неинтересен, пока его смотришь».

«Детали, которые функционируют, работают действительно хорошо. Так же как „Годзилла“ 2014 года преуспевал, когда Годзилла был на экране, „Охотник на монстров“ — это праздник, когда Артемис и Охотник сражаются с тщательно воссозданными монстрами. Но фильм, кажется, больше заинтересован в сценах, где гигантские монстры уничтожают вертолеты и „хаммеры“, чем в исследовании его действительно интересного окружения».

«В конечном счете „Охотник за монстрами“ пытается быть абсолютно нормальным фильмом, но промахивается. Это не изменит чьего-то мнения, но сцены, в которых военный конвой пытается справиться с Диаблосом и другими, действительно так же захватывающи, как это звучит. Фильму просто не хватает внимания к деталям, которые, скажем, были в „Тихоокеанском рубеже“ при создании мира и персонажей. К концу фильма я действительно не понимал, почему должен переживать за выживших, помимо того факта, что они остались на экране. „Охотник на монстров“ — это просто энергетик, а не фильм; быстрый прилив энергии, за которым следует головная боль».

«В какой-то момент „Охотник на монстров“ просто решает закончиться. По мере того как выжившие персонажи готовятся к финальному штурму волшебной башни, начинаются титры. Фильм, который даже не утруждает себя завершением собственной истории, вместо этого неопределенно указывает на гипотетическое продолжение, точно говорит, насколько вы должны переживать за происходящее на экране. По крайней мере, некоторые из монстров забавные и отвратительные».

«Вы не найдете в фильме какой-либо реальной ценности, и это нормально. „Охотник на монстров“ не претендует на то, чтобы быть чем-то другим, кроме того, чем он является — отличным, большим, эскапистским фильмом о монстрах, который от начала до конца наполнен безумным экшеном. Если вам нравятся подобные проекты, то фильм предлагает возможность очень хорошо провести время».

«Послушайте, „Охотник на монстров“ — это всевозможные виды супертупого веселья. И хотя его центральная часть провисает (зрители могу не справиться с таким количеством обучающих монтажей), Андерсон и его жена Йовович доказывают, что их продолжительная франшиза „Обитель зла“ не была случайностью. Эта пара знает, как взять самые хлипкие видеоигры и превратить их в кусочки кинематографической нелепости».

Меган Наварро, Bloody Disgusting:

«Последний проект Андерсона — это именно то, что вы ожидаете, без каких-либо претензий. Во всем этом есть врожденная глупость, подчеркнутая дрянным сценарием. Тем не менее вы все равно получите удовольствие».

«В „Охотнике за монстрами“ очень мало смысла, но, по крайней мере, это визуально интересный фильм, и его неплохо смотреть дома с другом, задавая вопросы и шутя по ходу дела».

Сейчас у «Охотника на монстров» 58% «свежести» на Rotten Tomatoes.

В российских кинотеатрах фильм ожидается 14 января 2021-го.