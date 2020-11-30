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Джаред Лето может исполнить главную роль в сериале Apple «МыРухнули»

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Джаред Лето ведет переговоры об участии в сериале Apple TV+ «МыРухнули» (WeCrashed) — экранизации одноименного подкаста о компании WeWork. Лето предлагают исполнить роль основателя фирмы, но актер пока официально не подписался на съемки в проекте.

Серия подкастов рассказывала историю создания и краха WeWork — американской компании, работающей в сфере коммерческой недвижимости. WeWork была оценена в 47 млрд долларов, а ее харизматичный генеральный директор Адам Нойман думал, что изменит мир. В 2019 году компания привлекла внимание СМИ после неудачного старта и подверглась критике за управление, бизнес-модель и неспособность генерировать прибыль.

Ли Айзенберг и Дрю Кревелло напишут сценарий сериала. Гленн Фикарра и Джон Рекуа поставят проект.

Для Лето «МыРухнули» — первый сериал со времен проекта 1994 года «Моя так называемая жизнь».

Источник: Deadline

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