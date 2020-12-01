Самый популярный проект Netflix в 2020 году? Детское шоу «Cocomelon»

Детский сериал «Cocomelon: Песни для детей» пользовался наибольшей популярностью среди подписчиков Netflix в 2020 году. К такому выводу пришла компания Reelgood, отслеживающая, какие проекты входили в топ-10 стрим-сервиса в течение года. Передача для дошкольников, впервые запущенная на YouTube, набрала наибольшее количество очков. Она чаще других оказывалась на первых местах десятки.

Топ-20 самых популярных проектов Netflix выглядит следующим образом:

В общей сложности с момента запуска топ-10 в феврале 2020-го «Cocomelon» 104 раза появлялась в списке лучших, уступив лишь сериалу «Офис» (178 раз). Замыкает тройку лидеров «Озарк», который 57 раз появлялся в топе.

Согласно Reelgood, в период с 27 февраля по 9 декабря 2020 года в ежедневную десятку лучших проектов Netflix вошло более 190 различных сериалов.

Источник: Variety