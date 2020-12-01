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Самый популярный проект Netflix в 2020 году? Детское шоу «Cocomelon»

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Детский сериал «Cocomelon: Песни для детей» пользовался наибольшей популярностью среди подписчиков Netflix в 2020 году. К такому выводу пришла компания Reelgood, отслеживающая, какие проекты входили в топ-10 стрим-сервиса в течение года. Передача для дошкольников, впервые запущенная на YouTube, набрала наибольшее количество очков. Она чаще других оказывалась на первых местах десятки.

Топ-20 самых популярных проектов Netflix выглядит следующим образом:

  1. «Cocomelon» — 572 балла
  2. «Офис» — 438 баллов
  3. «Ход королевы» — 431 балл
  4. «Король тигров» — 382 балла
  5. «Озарк» — 377 баллов
  6. «Внешние отмели» — 344 балла
  7. «Академия „Амбрелла“» — 320 баллов
  8. «Неразгаданные тайны» — 310 баллов
  9. «Кобра Кай» — 299 баллов
  10. «Слепая любовь» — 297 баллов
  11. «Аватар: Легенда об Аанге» — 295 баллов
  12. «Всеамериканский» — 266 баллов
  13. «Шиттс Крик» — 253 балла
  14. «Призраки усадьбы Блай» — 241 балл
  15. «Рэтчед» — 228 баллов
  16. «13 причин почему» — 225 баллов
  17. «Эмили в Париже» — 207 баллов
  18. «Босс-молокосос: Снова в деле» — 207 баллов
  19. «Пол — это лава» — 202 балла
  20. «Джеффри Эпштейн: Грязный богач» — 202 балла

В общей сложности с момента запуска топ-10 в феврале 2020-го «Cocomelon» 104 раза появлялась в списке лучших, уступив лишь сериалу «Офис» (178 раз). Замыкает тройку лидеров «Озарк», который 57 раз появлялся в топе.

Согласно Reelgood, в период с 27 февраля по 9 декабря 2020 года в ежедневную десятку лучших проектов Netflix вошло более 190 различных сериалов.

Источник: Variety

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