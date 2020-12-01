Самый популярный проект Netflix в 2020 году? Детское шоу «Cocomelon»

Детский сериал «Cocomelon: Песни для детей» пользовался наибольшей популярностью среди подписчиков Netflix в 2020 году. К такому выводу пришла компания Reelgood, отслеживающая, какие проекты входили в топ-10 стрим-сервиса в течение года. Передача для дошкольников, впервые запущенная на YouTube, набрала наибольшее количество очков. Она чаще других оказывалась на первых местах десятки.
Топ-20 самых популярных проектов Netflix выглядит следующим образом:
- «Cocomelon» — 572 балла
- «Офис» — 438 баллов
- «Ход королевы» — 431 балл
- «Король тигров» — 382 балла
- «Озарк» — 377 баллов
- «Внешние отмели» — 344 балла
- «Академия „Амбрелла“» — 320 баллов
- «Неразгаданные тайны» — 310 баллов
- «Кобра Кай» — 299 баллов
- «Слепая любовь» — 297 баллов
- «Аватар: Легенда об Аанге» — 295 баллов
- «Всеамериканский» — 266 баллов
- «Шиттс Крик» — 253 балла
- «Призраки усадьбы Блай» — 241 балл
- «Рэтчед» — 228 баллов
- «13 причин почему» — 225 баллов
- «Эмили в Париже» — 207 баллов
- «Босс-молокосос: Снова в деле» — 207 баллов
- «Пол — это лава» — 202 балла
- «Джеффри Эпштейн: Грязный богач» — 202 балла
В общей сложности с момента запуска топ-10 в феврале 2020-го «Cocomelon» 104 раза появлялась в списке лучших, уступив лишь сериалу «Офис» (178 раз). Замыкает тройку лидеров «Озарк», который 57 раз появлялся в топе.
Согласно Reelgood, в период с 27 февраля по 9 декабря 2020 года в ежедневную десятку лучших проектов Netflix вошло более 190 различных сериалов.
Источник: Variety
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