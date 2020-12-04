КиноПоиск
Попробовать Яндекс.Плюс

Rolling Stone и IndieWire включили «Дылду» Кантемира Балагова в списки лучших фильмов 2020 года

Обсудить0

Драма «Дылда» режиссера Кантемира Балагова включена в списки лучших фильмов 2020 года от кинокритиков IndieWire и Rolling Stone. В топе Rolling Stone картина оказалась на двенадцатой позиции, а у IndieWire — на шестой. Последнее издание также включило Балагова в список лучших постановщиков года и отметило операторскую работу Ксении Середы.

Лучшие фильмы 2020-го по версии Rolling Stone

  1. «Коллектив»
  2. «Лаверс Рок», эпизод антологии «Голос перемен»
  3. «Американская утопия»
  4. «Первая корова»
  5. «Бакурау»
  6. «Время»
  7. «Минари»
  8. «Дик Джонсон мертв»
  9. «Мартин Иден»
  10. «Земля кочевников»
  11. «Хвост тигра»
  12. «Дылда»
  13. «Думаю, как все закончить»
  14. «Ночь королей»
  15. «Бескрайняя ночь»
  16. «Она умрет завтра»
  17. «Штат мальчиков»
  18. «Ла Йорона»
  19. «Ассистентка»
  20. «Манк»

Лучшие фильмы 2020-го по версии IndieWire

  1. «Земля кочевников»
  2. «Никогда, редко, иногда, всегда»
  3. «Первая корова»
  4. «Лаверс Рок», эпизод антологии «Голос перемен»
  5. «Думаю, как все закончить»
  6. «Дылда»
  7. «Время»
  8. «Пятеро одной крови»
  9. «Мартин Иден»
  10. «Бакурау»

В США прокат «Дылды» стартовал 29 января 2020-го. Российские кинокритики назвали картину Балагова лучшим фильмом 2019 года.

«Дылда», «Голос перемен» и «Она умрет завтра» прямо сейчас доступны для просмотра на КиноПоиск HD.

Источник: IndieWire / Rolling Stone

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

«Я далеко не подарок. Я твой ангел-хранитель»: Вышел трейлер сказки «Конек-горбунок»

«Я далеко не подарок. Я твой ангел-хранитель»: Вышел трейлер сказки «Конек-горбунок»

Вчера35
«Доктор Лиза» с Чулпан Хаматовой выйдет на КиноПоиск HD 25 декабря
КиноПоиск HD

«Доктор Лиза» с Чулпан Хаматовой выйдет на КиноПоиск HD 25 декабря

11 декабря0
Студия им. Горького снимет новый фильм по повести «Вам и не снилось». У него будет другой финал

Студия им. Горького снимет новый фильм по повести «Вам и не снилось». У него будет другой финал

9 декабря42
The New York Times включила «Дылду» и «Гунду» Виктора Косаковского в топ лучших фильмов 2020 года

The New York Times включила «Дылду» и «Гунду» Виктора Косаковского в топ лучших фильмов 2020 года

4 декабря9

Главное сегодня

Шум и яркость

ПодкастОт Иисуса до «Стены»: Как устроены культовые рок-оперы

Сегодня6
От Иисуса до «Стены»: Как устроены культовые рок-оперы
От Кристофера Нолана до Кантемира Балагова. Кто должен экранизировать культовые видеоигры

От Кристофера Нолана до Кантемира Балагова. Кто должен экранизировать культовые видеоигры

Вчера46
Исповедь Лины Данэм и комикс Алехандро Ходоровски: 10 книг, сочиненных актерами, режиссерами и сценаристами
Книги

Исповедь Лины Данэм и комикс Алехандро Ходоровски: 10 книг, сочиненных актерами, режиссерами и сценаристами

Вчера6
Том Круз отчитал съемочную группу «Миссия: невыполнима 7» за нарушение мер против COVID-19

Том Круз отчитал съемочную группу «Миссия: невыполнима 7» за нарушение мер против COVID-19

Сегодня, 17:4415
«Смешной, захватывающий и романтичный»: Что пишут критики про сиквел «Чудо-женщины»

«Смешной, захватывающий и романтичный»: Что пишут критики про сиквел «Чудо-женщины»

Сегодня, 15:0514
Самый популярный проект Netflix в 2020 году? Детское шоу «Cocomelon»

Самый популярный проект Netflix в 2020 году? Детское шоу «Cocomelon»

Сегодня, 13:365
«Пацаны», «В лучшем мире», «Хранители» и «Лучше звоните Солу» — любимые сериалы Барака Обамы

«Пацаны», «В лучшем мире», «Хранители» и «Лучше звоните Солу» — любимые сериалы Барака Обамы

Сегодня, 10:438
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт