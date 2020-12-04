Rolling Stone и IndieWire включили «Дылду» Кантемира Балагова в списки лучших фильмов 2020 года

Драма «Дылда» режиссера Кантемира Балагова включена в списки лучших фильмов 2020 года от кинокритиков IndieWire и Rolling Stone. В топе Rolling Stone картина оказалась на двенадцатой позиции, а у IndieWire — на шестой. Последнее издание также включило Балагова в список лучших постановщиков года и отметило операторскую работу Ксении Середы.
Лучшие фильмы 2020-го по версии Rolling Stone
- «Коллектив»
- «Лаверс Рок», эпизод антологии «Голос перемен»
- «Американская утопия»
- «Первая корова»
- «Бакурау»
- «Время»
- «Минари»
- «Дик Джонсон мертв»
- «Мартин Иден»
- «Земля кочевников»
- «Хвост тигра»
- «Дылда»
- «Думаю, как все закончить»
- «Ночь королей»
- «Бескрайняя ночь»
- «Она умрет завтра»
- «Штат мальчиков»
- «Ла Йорона»
- «Ассистентка»
- «Манк»
Лучшие фильмы 2020-го по версии IndieWire
- «Земля кочевников»
- «Никогда, редко, иногда, всегда»
- «Первая корова»
- «Лаверс Рок», эпизод антологии «Голос перемен»
- «Думаю, как все закончить»
- «Дылда»
- «Время»
- «Пятеро одной крови»
- «Мартин Иден»
- «Бакурау»
В США прокат «Дылды» стартовал 29 января 2020-го. Российские кинокритики назвали картину Балагова лучшим фильмом 2019 года.
«Дылда», «Голос перемен» и «Она умрет завтра» прямо сейчас доступны для просмотра на КиноПоиск HD.
Источник: IndieWire / Rolling Stone