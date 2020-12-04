Rolling Stone и IndieWire включили «Дылду» Кантемира Балагова в списки лучших фильмов 2020 года

Драма «Дылда» режиссера Кантемира Балагова включена в списки лучших фильмов 2020 года от кинокритиков IndieWire и Rolling Stone. В топе Rolling Stone картина оказалась на двенадцатой позиции, а у IndieWire — на шестой. Последнее издание также включило Балагова в список лучших постановщиков года и отметило операторскую работу Ксении Середы.

Лучшие фильмы 2020-го по версии Rolling Stone

Лучшие фильмы 2020-го по версии IndieWire

В США прокат «Дылды» стартовал 29 января 2020-го. Российские кинокритики назвали картину Балагова лучшим фильмом 2019 года.

«Дылда», «Голос перемен» и «Она умрет завтра» прямо сейчас доступны для просмотра на КиноПоиск HD.

Источник: IndieWire / Rolling Stone