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Том Круз отчитал съемочную группу «Миссия: невыполнима 7» за нарушение мер против COVID-19

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Том Круз накричал на членов съемочной группы фильма «Миссия: невыполнима 7», которые нарушили меры против COVID-19. Как пишет газета The Sun, актер заметил, что два человека стоят слишком близко друг к другу рядом с монитором.

«Мы золотой стандарт, — кричит Круз на аудиозаписи, опубликованной The Sun. — В Голливуде вернулись к работе и сейчас снимают фильмы из-за нас. Потому что они верят в нас и в то, что мы делаем. Я по ночам разговариваю по телефону с каждой **** студией, со страховыми компаниями, продюсерами, и они смотрят на нас и используют нас как пример, чтобы создавать свои фильмы. Мы создаем тысячи рабочих мест, ублюдки. Я больше не хочу видеть ничего подобного. Никогда!»

 «Миссия: невыполнима 7» попытались извиниться за нарушение, но Круз продолжил их ругать.

«Расскажите об этом людям, которые теряют свои **** дома из-за того, что наша индустрия прекратила работу, — продолжил актер. — Они не могут купить еду или оплатить обучение. Вот о чем я думаю каждую ночь, о будущем этой **** индустрии! Так что простите, но меня не интересуют ваши извинения. Я сказал вам, что мне нужно, и если вы не можете этого сделать, то вас тут больше нет. Мы не прекратим съемки этого **** фильма! Понятно? Если снова увижу что-то подобное, то вы, ****, уволены».

«Все понятно? Вы понимаете, чего я хочу? Вы понимаете мою ответственность? Если вы не можете быть разумными, а я не могу справиться с вашим поведением, вас увольняют. И всё. Вот и всё. Вы здесь, потому что я вам доверяю», — заключил Круз.

Запись можно прослушать на сайте The Sun.

Съемки фильма дважды останавливали из-за COVID-19. В первый раз это случилось в феврале после усиления пандемии в Италии. Затем работу заморозили в октябре, когда 12 членов съемочной группы заразились коронавирусом.

Круз участвует в «Миссия: невыполнима» не только как актер. Он также продюсирует франшизу, начиная с первого фильма. 

Источник: The Sun

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