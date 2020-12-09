Колобок, Финист и меч-кладенец: Новый постер фильма «Последний богатырь: Корень зла»

Студия Disney выпустила новый, тройной постер приключенческой картины «Последний богатырь: Корень зла» со всеми героями сиквела. На плакате собрались главные действующие лица: выходец из нашего мира Иван, бесстрашный Финист, мудрая Василиса, веселый Водяной, саркастичный Колобок и другие.

По словам создателей, «Последний богатырь» появился на свет из другого, несостоявшегося проекта «Меч-кладенец». Тогда Disney впервые задумалась над возможностью осовременить классические сказки. В результате на экраны вышла картина, для которой, по словам режиссера Дмитрия Дьяченко, «взяли известных персонажей, знакомых каждому с детства, и взглянули на них под другим углом».

Первый фильм вышел в 2017 году и стал невероятно популярным, установив в России кассовый рекорд со сборами более 1,7 млрд рублей. Тогда же, сразу после окончания съемок первой части, начали работу над продолжением.

«Мы учли прежде всего, что в первом фильме зрителям, возможно, не хватило представления самого этого места, Белогорья, — говорит Дьяченко. — Мы глубоко проработали мифологию параллельного мира и характер главного героя, который развивается как личность. Превращаясь в богатыря, обретая нечеловеческую силу, он фактически превращается в другого себя».

В отличие от первого фильма, который снимали в предгорьях Кавказа, в «Корне зла» география съемок значительно расширилась. Съемочная группа картины работала в Подмосковье, Карелии, Пермском крае и в Сочинском национальном парке, где были найдены живописные реликтовые леса.

«Последний богатырь: Корень зла» выйдет в прокат 1 января 2021 года.