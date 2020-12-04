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Бен Аффлек снимется в фильме «Тайная жизнь Гудини». Но не в главной роли

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Бен Аффлек сыграет в картине об иллюзионисте Гарри Гудини. Кого сыграет Аффлек, не сообщается, но, согласно информации /Film, актеру досталась не главная роль и он появится на экране в образе некоего агента, который работал с Гудини.

«Тайная жизнь Гудини» уже несколько лет находится в работе. Сюжет основан на одноименной книге, автор которой утверждает, что Гудини был не только фокусником, но и британским шпионом. Также ему якобы предлагали стать советником Николая II в предреволюционной России. В книге Гудини еще и разоблачитель фокусников-шарлатанов, что подливает масла в огонь слухов о загадочной смерти артиста. Есть версия, что «говорящие с духами» жестоко отомстили Гарри за его выступления.

Ожидается, что режиссерское кресло картины займет Дэн Трахтенберг, постановщик «Кловерфилд, 10».

Гарри Гудини показывал карточные фокусы с 10 лет. Свой псевдоним он взял в честь французского фокусника Робер-Гудена. В ранней карьере Гудини преобладали номера по самоосвобождению от наручников и из резервуаров с водой. В 1903 году он был сброшен с моста в Темзу закованным в наручники и кандалы с 30-килограммовым шаром, но через несколько минут всплыл, размахивая наручниками. Гудини неоднократно гастролировал по России и даже демонстрировал самоосвобождение из камеры смертников в Бутырской тюрьме и Петропавловской крепости.

Источник: /Film / THR

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