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Каннибал, астронавты, ЦРУ и опоссумы: Какие проекты попали в «Черный список» сценариев

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Объявлен шестнадцатый «Черный список» самых интересных голливудских сценариев. Каждый год в нем собирают разнообразные проекты, заинтересовавшие студийных боссов. Некоторые из них все еще существуют только в виде текста, а другие уже запущены в производство. В 2020-м больше всего голосов набрала картина о каннибале «Охотник за головами».

«Черный список» публикуется с 2004 года. Ранее в нем оказывались следующие сценарии: «Миллионер из трущоб», «Операция „Арго“», «Король говорит!», «Все деньги мира», «Охотник на лис», «Одержимость», «Игра в имитацию», «Тоня против всех», «Король Ричард» и «Руины».

Вот какие фильмы оказались на первых местах списка в 2020-м.

«Охотник за головами» (Headhunter), Софи Доусон — 29 голосов

Цивилизованный каннибал выбирает своих жертв на основе их популярности в Instagram. Привычный процесс сбивается, когда он встречает человека, который хочет, чтобы его съели.

«Чанг может забрасывать сверху» (Chang Can Dunk), Джин Шао — 28 голосов

Молодой американец азиатского происхождения и фанат баскетбола, который просто хочет забивать и заполучить девушку, в конечном итоге узнает гораздо больше о себе, своих лучших друзьях и своей матери.

«Не можем ни подтвердить, ни опровергнуть» (Neither Confirm Nor Deny), Дэвид Коллар — 26 голосов

Адаптация книги Дэвида Шарпа «Величайшая секретная операция ЦРУ», в которой описывается тайная операция ЦРУ, которая могла привести к началу Третьей мировой войны из-за обнаружения советской подводной лодки K-129 с ядерным вооружением, затонувшей в 1968 году.

«Если бы ты был последним» (If You Were The Last), Анджела Бурасса — 25 голосов

Два астронавта, которые думают, что они навсегда потерялись в космосе, влюбляются, довольствуясь своей изолированной жизнью, но в итоге неожиданно должны вернуться на Землю.

«Двуликий» (Two Faces), Кэт Уилкинс — 25 голосов

Старшеклассница пытается уволить директора школы, после того как узнает о его расистском поведении, но быстро понимает, что он не сдастся без боя.

«Верните меня» (Bring Me Back), Кросби Селандер — 22 голоса

Во время межзвездного путешествия пассажиры космического корабля находятся в криосне, пока их мозг занят в детальной виртуальной симуляции. Именно там женщина влюбляется в человека и теперь должна понять, является ли этот мужчина настоящим пассажиром корабля или просто плодом ее воображения.

«Баббл и Сквик» (Bubble & Squek), Ивэн Твохи — 21 голос

Молодожены путешествуют по вымышленной стране во время своего медового месяца, но постепенно понимают, что хотят пойти разными путями.

«Чрезвычайная ситуация» (Emergency), Кристен Давила — 21 голос

Готовая к вечеринке группа чернокожих и латиноамериканских студентов колледжа должна взвесить все за и против вызова полиции в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

«Или замолчи навсегда» (Forever Hold Your Peace), Эмма Дадли — 19 голосов

Двадцатичетырехлетняя тихая и застенчивая Хейзел переживала за свою сексуальную ориентацию с тех пор, как ее консервативный отец застал ее в момент, когда она поцеловала девушку. По пути в родной город на свадьбу отца Хейзел напивается и целуется с привлекательной стюардессой постарше. Она очень рада, что избавилась от проблем и повеселилась, пока не возвращается домой и не понимает, что бортпроводница — невеста ее отца.

«Видео гадости» (Video Nasty), Крис Дэвлин — 18 голосов

Трое подростков, которые берут напрокат проклятую видеокассету, оказываются втянуты в слэшер из 1980-х, где они могут застрять навсегда.

«Субботний вечер для борьбы с призраками» (Saturday Night Ghost Club), Стив Десмонд и Майкл Шерман — 17 голосов

Пережив преследование некоей сверхъестественной сущности, двенадцатилетний мальчик объединяется со своим эксцентричным дядей и тремя другими неудачниками, чтобы создать собственный клуб по борьбе с призраками, исследуя все паранормальные явления в городе, чтобы найти и остановить призрака, который мучает его.

«Соус» (The Sauce), Чаз Хокинс — 17 голосов

Депрессивный эгоистичный темнокожий мужчина борется за свою жизнь, после того как устроился на работу в салон красоты, чьи владельцы придумали популярный шампунь, для которого требуется тошнотворный ингредиент.

«Умнее» (Sharper), Брайан Гейтвуд и Алекс Танака — 17 голосов

Команда мошенников преследует одну богатую семью с идеальным планом по выкачиванию из них средств. Но, когда любовь, горе и ревность проникают в эту грандиозную схему, становится неясным, обманывают ли преступники своих жертв или все совсем наоборот.

«Пташки» (Birdies), Колин Бэннон — 16 голосов

Табита, находящаяся в затруднительном положении девочка из приемной семьи, выигрывает конкурс, чтобы стать частью «Пташек» — популярного ежедневного YouTube-канала, на котором выступают загадочная и восхитительная Мама Берд и ее разные приемные дети. Однако вскоре героиня узнает: когда выключаются камеры, вся ситуация становится очень мрачной.

«Песня опоссума» (Possum Song), Айзек Адамсон — 16 голосов

Обнаружив, что его тайный партнер по написанию песен мертв, звезда кантри, изо всех сил пытающаяся записать новый материал, заключает фаустовскую сделку с семьей опоссумов, которые поселились в его стенах.

«Черный пояс» (The Black Belt), Рэндолл Грин — 15 голосов

Восьмиклассник Саймон Палуска мечтает стать обладателем черного пояса по тхэквондо, но ему не разрешают заниматься. Поэтому он покупает черный пояс на Amazon за 25 баксов. И он знает, как его использовать.

«Потрошитель» (Ripper), Дэннис Фэллон — 15 голосов

Лондон, 1888 год. Когда их друзья начинают умирать от рук жестокого убийцы, преступный синдикат «Сорок слонов», состоящий исключительно из женщин, должен работать сообща, чтобы победить преследующего их хищника — Джека-потрошителя.

Источник: Deadline

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