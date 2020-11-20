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«Лига справедливости Зака Снайдера» может выйти с рейтингом R. Из-за ругающегося Бэтмена

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Зак Снайдер уверен, что его версия «Лиги справедливости» получит рейтинг R (18+). По словам постановщика, взрослый рейтинг в первую очередь обусловлен ругающимся Бэтменом и жесткостью Степного Волка, который «рубит людей пополам».

«Вот чего никто не знает: фильм безумный и невероятно эпичный, и ему, вероятно, будет присвоен рейтинг R. Я точно уверен, это наверняка будет версия с рейтингом R, — говорит Снайдер. — Мы ничего не слышали от MPAA, но такова моя интуиция».

«Есть одна сцена, где Бэтмен произносит слово на букву „f“, — продолжает режиссер. — Киборг не слишком доволен тем, что происходит в его жизни до встречи с Лигой справедливости, и он склонен высказывать свое мнение. А Степной Волк в значительной степени просто рубит людей пополам. Так что рейтинг будет обусловлен насилием и ненормативной лексикой, вероятно, обоими [факторами]».

«Лига справедливости Зака Снайдера» выйдет в 2021 году на HBO Max и будет разбита на четыре части, продолжительностью по часу каждая. В новую версию войдут сцены, которые были вырезаны, после того как Снайдер покинул проект в 2017 году, а также 4—5 минут дополнительных эпизодов, которые режиссер снял этой осенью.

По словам Снайдера, сейчас он пытается уговорить студию Warner выпустить картину одновременно на HBO Max и в кинотеатрах. Финальное решение еще не принято, но идея подобного релиза активно обсуждается.

Подробнее о режиссерской версии «Лиги справедливости» можно почитать здесь.

Источник: EW

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