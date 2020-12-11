«Темного рыцаря» и «Шрэка» признали культурным достоянием США

Национальный совет США по сохранности фильмов назвал картины, которые теперь будут храниться Библиотеке Конгресса. В реестр включили 25 фильмов, среди которых «Темный рыцарь», «Шрэк» и «Заводной апельсин».

Кроме того, в этом году в реестр попало рекордное число лент, снятых женщинами. В их числе — «Повелитель бури» Кэтрин Бигелоу. В 2010 году фильм отметился первым «Оскаром» за режиссуру в истории, который получила женщина.

Полный список:

Национальный реестр был учрежден в 1988 году. В него попадают фильмы, которые совет признает культурным достоянием США. Сейчас в Библиотеке хранится ровно 800 картин, включая «Форреста Гампа», «Крестного отца», «Клерков» и «Клуб "Завтрак"».