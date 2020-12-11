«Темного рыцаря» и «Шрэка» признали культурным достоянием США

Национальный совет США по сохранности фильмов назвал картины, которые теперь будут храниться Библиотеке Конгресса. В реестр включили 25 фильмов, среди которых «Темный рыцарь», «Шрэк» и «Заводной апельсин».
Кроме того, в этом году в реестр попало рекордное число лент, снятых женщинами. В их числе — «Повелитель бури» Кэтрин Бигелоу. В 2010 году фильм отметился первым «Оскаром» за режиссуру в истории, который получила женщина.
Полный список:
- «Битва столетия»
- «Братья Блюз»
- «Хлеб»
- «Клуб Буена Виста»
- «Хижина на небесах»
- «Заводной апельсин»
- «Темный рыцарь»
- «Дьявол никогда не спит»
- «Борцы за свободу»
- «Бриолин»
- Серия короткометражек «Земля» (1993-2001)
- «Повелитель бури»
- «Иллюзии»
- «Клуб радости и удачи»
- «Детские автомобильные гонки»
- «Полевые лилии»
- «Утратить позицию»
- «Человек с золотой рукой»
- «Мауна-Кеа»
- «Оскорбление»
- «Шрэк»
- «Саспенс»
- «Свит Свитбэк: Песня мерзавца»
- «Wattstax»
- «Вокург света с камерой и на машине»
Национальный реестр был учрежден в 1988 году. В него попадают фильмы, которые совет признает культурным достоянием США. Сейчас в Библиотеке хранится ровно 800 картин, включая «Форреста Гампа», «Крестного отца», «Клерков» и «Клуб "Завтрак"».
Источник: Deadline
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