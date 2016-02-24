В сети скорбят по Джону ле Карре, автору романов «Преданный садовник» и «Шпион, выйди вон!»

12 декабря умер писатель Джон ле Карре, автор триллеров «Шпион, выйди вон!», «Ночной администратор», «Маленькая барабанщица». Он скончался в возрасте 89 лет после короткой болезни, не связанной с коронавирусом. Память ле Карре, чьи произведения были неоднократно экранизированы, почтили Стивен Кинг, Гари Олдман, Флоренс Пью и многие другие.

Стивен Кинг

«Джон ле Карре скончался в возрасте 89 лет. Этот ужасный год забрал у нас литературного гиганта и человеколюбивую личность».

Флоренс Пью

«Только не этот прекрасный человек, — написала Пью. — Я только что узнала о смерти легендарного Джона ле Карре, и мне очень тяжело. Мне посчастливилось познакомиться с ним, выпить с ним и поработать! Мне до сих не верится, что мы дружили. В первый раз мы встретились в последние дни съемок „Маленькой барабанщицы“ в Праге, и я наконец встретила человека, от которого все это пришло. Я, понятное дело, очень нервничала.

Помню, как сидела рядом с ним за ужином и после продолжительной беседы поняла, что мы оба пытались разгадать друг друга. Мы оценивали друг друга, постоянно проверяли и дразнили друг друга. До тех пор, пока я не назвала его старым пердуном. Я видел, как его глаза весело загорелись, и мы оба хихикали, пока не заплакали. Он посмотрел на меня поверх стакана и хихикнул: „Думаю, мы отлично поладим“.

Мы знали, что это волшебная дружба.

Я сидела и слушала, как он рассказывал историю за историей из своей невероятной и совершенно захватывающей жизни, а затем, когда я подумала, что он почти наверняка закончил, он сказал, что это только начало и что я должна поесть, потому что он хотел еще много чего рассказать. Кажется глупым говорить, что меня соблазнил рассказчик, рассказывающий свои истории… Но это действительно было так. И так остается до сих пор.

Мне очень больно, что я не смогу больше посмотреть и послушать этого невероятного человека, неустанно говорящего в ранние часы, или что мне не удастся выпить мартини и сказать ему, что он старый пердун, пока он снова не разразится громким непослушным хихиканьем».

Стивен Фрай

«Джон ле Карре… Если и есть современный писатель, который доставил мне большее удовольствие, я пока не могу назвать его. Думаю, лучшее, что можно сделать, чтобы почтить память его великой жизни и таланта, — это вернуться к „Звонку покойнику“ и перечитать все его книги. Полная противоположность рутине».

Пауло Коэльо

«„При повторении каждая ложь становится необратимым фактом, на котором строится другая ложь“. Джон ле Карре, вы были не только великим писателем, но и провидцем. Наслаждайтесь своим новым домом».

Гарри Олдман

«Джон ле Карре многое для меня значил. Он, конечно, был великим автором, истинным хозяином серьезного, сложного и взрослого шпионского романа, он действительно владел жанром. Все, кто последует, в долгу перед ним. Его персонажи были выписаны ловко и глубоко, с множеством нюансов, и для меня роль Джорджа Смайли остается одним из ярких моментов моей жизни. Я немного познакомился с Дэвидом (настоящее имя ле Карре. — Прим. ред.) во время разговоров, обедов и его посещения съемочной площадки. Удивительно, но он всегда был на связи, если у нас были вопросы, или нам нужна была реплика, или подтверждение, может ли персонаж сказать что-то конкретное. У него всегда были готовы ответы. Он щедро делился своим творчеством и всегда был настоящим джентльменом. Истинный мастер шпионажа нескольких поколений покинул нас. Но Джордж Смайли и другие живут».

Сет Майерс

«Покойся с миром, Джон ле Карре. Так много замечательных книг, и, как по мне, „Шпион, выйди вон“ — золотой стандарт шпионских романов».

Уильям Гибсон

«Известие о кончине Джона ле Карра глубоко печалит меня. Первый писатель, вдохновивший меня на более глубокое изучение современной действительности».

Майкл Шур

«Джон ле Карре — один из величайших прозаиков последних 60 лет в любом жанре. Я очень люблю его книги. Его будут вечно читать и восхищаться им».

В молодости ле Карре (настоящее имя — Дэвид Корнуэлл) работал на британскую разведслужбу MI6 и контрразведку MI5. После службы взялся за шпионские триллеры и написал несколько десятков рассказов и 25 романов (из них два автобиографических). Больше десятка его книг были экранизированы. The Times включила ле Карре в список 50 лучших британских писателей послевоенного времени. В октябре 2019-го вышел его последний роман «Полевой агент».

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