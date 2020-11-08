Генри Кавилл повредил ногу во время съемок «Ведьмака». Работа над вторым сезоном продолжается

Съемки второго сезона «Ведьмака» временно продолжатся без Генри Кавилла. Исполнитель главной роли повредил ногу (незначительная травма мышц), и теперь ему потребуется время на восстановление.

Согласно информации британской газеты The Sun, которая первой сообщила о травме Кавилла, актер повредил ногу на штурмовой трассе, работая на высоте шести метров с ремнями безопасности.

Производство второго сезона «Ведьмака» дважды приостанавливалось. В марте 2020-го съемки заморозили, когда коронавирусом заразился Кристофер Хивью. В ноябре 2020 года работу над проектом остановили из-за нескольких случаев заражения среди актеров.

Дата выхода второго сезона «Ведьмака» пока не сообщается.

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Источник: Deadline