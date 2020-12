«Еще по одной» получил главный приз Европейской киноакадемии

Европейская киноакадемия назвала победителей своей ежегодной премии. Главный приз получила датская трагикомедия «Еще по одной». Фильм о четырех друзьях, решивших победить внутренний кризис с помощью алкоголя, также наградили за режиссуру (Томас Винтенберг), мужскую роль (Мадс Миккельсен) и сценарий (Винтенберг и Тобиас Линдхольм). Ранее картину выдвинули на соискание «Оскара» от Дании.

Среди победителей также есть Паула Бер, которую назвали лучшей актрисой («Ундина»). За эту же роль ее наградили на Берлинском кинофестивале.

Испанский триллер «Платформа», самый популярный иностранный фильм года на Netflix, отметили за визуальные эффекты.

Список лауреатов:

Лучший европейский фильм

«Еще по одной»

Лучший европейский режиссер

Томас Винтерберг, «Еще по одной»

Лучший европейский сценарист

Томас Винтерберг и Тобиас Линдхольм, «Еще по одной»

Лучший европейский актер

Мадс Миккельсен, «Еще по одной»

Лучшая европейская актриса

Паула Бер, «Ундина»

Главное открытие в европейском кино

Карло Сирони, «Соле»

Лучшая европейская комедия

«Триумф»

Лучший европейский мультфильм

«Хосеп»

Лучшая европейская документалка

«Коллектив»

Лучшая европейская короткометражка

«В темноте все кошки серые»

Лучший саундтрек

Даша Дауэнхауэр, «Берлин, Александерплац»

Лучший европейский оператор

Маттео Кокко, «Я хотел спрятаться»

Лучший европейский монтажер

Мария Фантастика Валмори, «Once More Unto The Breach»

Лучший звук

«Маленькая девочка»

Лучшие визуальные эффекты

«Платформа»

Лучший художник-постановщик

Кристина Касали, «История Дэвида Копперфилда»

Лучший художник по костюмам

Урсула Пацак, «Я хотел спрятаться»

Лучший грим и прически

«Вечный окоп»