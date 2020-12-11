Певица FKA Twigs подала иск к Шайе ЛаБафу. Она обвиняет актера в сексуальном и физическом насилии

Певица FKA Twigs (ее настоящее имя — Талия Дебретт Барнетт) подала иск в Верховный суд Лос-Анджелеса против Шайи ЛаБафа. Она обвинила актера в сексуальном насилии, нападении и причинении эмоциональных страданий.

ЛаБаф и FKA Twigs познакомились в 2018 году на съемках фильма «Милый мальчик». Их отношения длились год. В иске сказано, что в 2019 году ЛаБаф, находясь за рулем машины, отстегнул ремень безопасности и пригрозил устроить аварию, если певица не признается ему в любви. После того как она покинула автомобиль, ЛаБаф напал на нее и заставил вернуться.

Барнетт добавила, что однажды актер разбудил ее посреди ночи и начал душить. Также, по словам певицы, ЛаБаф намеренно заразил ее венерическим заболеванием. Она объяснила, что не обращалась в полицию, потому что не хотела навредить его карьере, а также боялась, что ее рассказ не воспримут всерьез.

Аналогично ЛаБафа описала его другая бывшая девушка, стилистка Кэролин Фо. Она рассказала, что однажды актер прижал ее к кровати и ударил, после чего у нее пошла кровь.

В комментарии The New York Times ЛаБаф подчеркнул, что «многие из предъявленых обвинений не являются правдой». Тем не менее он признает, что в прошлом часто причинял боль близким людям. «У меня нет оправданий моей агрессии и алкоголизму. <...> Мне стыдно за эту историю и жаль тех, кого я обидел. Больше мне нечего сказать». Актер добавил, что обязан «дать женщинам возможность высказаться и принять ответственность за то, что сделал».

ЛаБаф давно известен скандальным поведением. Звезду «Трансформеров» несколько раз арестовывали за нападение и хулиганство. В 2015 году в сети появилось видео, записанное после ссоры ЛаБафа с его возлюбленной Мией Гот. На нем актер говорит, что убил бы ее, если бы в их спор не вмешались.