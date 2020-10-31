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Умер Валентин Гафт

В возрасте 85 лет умер советский и российский актер Валентин Гафт. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на его супругу Ольгу Остроумову.

Гафт родился в 1935 году в Москве. В школе он увлекся самодеятельностью и начал играть в спектаклях. В 1957-м Гафт окончил Школу-студию МХАТ. За год до этого он дебютировал в кино, сыграв эпизодическую роль в «Убийстве на улице Данте».

Валентин Гафт известен по ролям в фильмах Эльдара Рязанова «Гараж», «Небеса обетованные» и «О бедном гусаре замолвите слово…», а также по «Чародеям», сериалу «Семнадцать мгновений весны» и исторической драме «Эзоп», где он сыграл афинского стоика Агностоса. Он также озвучил Благородного в мультфильме «Пес в сапогах», снятого по мотивам «Трех мушкетеров».

Кроме того, Гафт работал в Московском драматическом театре, Театре имени Моссовета, Ленкоме, Театре сатиры и с 1969 года служил в труппе Московского театра «Современник». Он известен ролями в спектаклях Романа Виктюка, Николая Коляды, Галины Волчек и других режиссеров.

Источник: ТАСС 
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

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