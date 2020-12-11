Мэтт Смит, Оливия Кук и Эмма Д’Арси снимутся в приквеле «Игры престолов» о доме Таргариенов

По данным Deadline, Мэтт Смит («Корона»), Оливия Кук («Первому игроку приготовиться») и Эмма Д’Арси («Искатели правды») сыграют в приквеле «Игры престолов» — сериале «Дом дракона». Они присоединились к Пэдди Консидайну, который получил роль Визериса Таргариена в октябре.

Deadline уточняет, что в сериале будет пять главных героев. Последнюю роль, по слухам, предложили Дэнни Сапани («Страшные сказки»).

«Дом дракона» основан на романе Джорджа Р. Р. Мартина «Пламя и кровь», действие которого происходит за 300 лет до событий «Игры престолов». В центре истории — дом Таргариенов, члены которого оставили обреченную Валирию и отправились на запад, где обнаружили большую территорию с враждующими королевствами.

Кук сыграет Алисенту Хайтауэр, дочь десницы короля Отто Хайтауэра, которую описывают как самую красивую женщину в Семи Королевствах. Ее детство прошло в Красном замке рядом с окружением короля.

Смит перевоплотится в Деймона Таргариена, наездника драконов и младшего брата короля Визериса.

Д’Арси появится в роли принцессы Рейниры Таргариен, дочери и наследницы короля Визериса.

Шоураннерами «Дома дракона» выступят Райан Кондал и Мигель Сапочник, снявший несколько серий «Игры престолов», включая «Битву бастардов». Сериал также продюсирует Джордж Р.Р. Мартин.

Сапочник поставит пилот и еще несколько эпизодов. Среди других режиссеров первого сезона — Клер Килнер («Пенниуорт»), Гита Патель («Долина соблазна») и Грег Яйтанс («Остаться в живых»).

«Дом дракона» должен выйти на HBO Max в 2022 году.

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