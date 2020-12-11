Disney отложила нового «Тора» и «Черную Пантеру». «Главный герой» с Рейнольдсом выйдет в мае 2021-го

Disney вновь скорректировала свое рапсисание. Студия перенесла премьеры новых фильмов Marvel, включая продолжения «Тора» и «Черной Пантеры», а также назначила дату релиза «Звездных войн», которые снимет Пэтти Дженкинс.
Обновленный график выглядит так:
- «Райя и последний дракон» — 5 марта, одновременно в кинотеатрах и на Disney+;
- «King’s Man: Начало» — 12 марта вместо 12 февраля 2021-го;
- «Главный герой» — 21 мая 2021-го вместо 10 декабря 2020-го;
- «Смерть на Ниле» — 12 сентября 2021-го вместо вместо 16 декабря 2020-го;
- «Encanto» (новый мультфильм Disney) — 24 ноября 2021-го;
- «Turning Red» (новый проект Pixar) — 11 марта 2022-го;
- «Лайтер» (спин-офф «Истории игрушек») — 11 июня 2022-го;
- «Тор: Любовь и гром» — 6 мая место 11 февраля 2022-го;
- «Черная Пантера 2» — 8 июля вместо 6 мая 2022-го;
- «Капитан Марвел 2» — 11 ноября вместо 8 июля 2022-го;
- «Звездные войны: Rogue Squadron» (фильм Пэтти Дженкинс) — 22 декабря 2023-го.
Хоррор Скотта Купера «Оленьи рога», в котором сыграли Кери Рассел и Джесси Племонс, временно убрали из расписания.
Источник: THR
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