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Disney отложила нового «Тора» и «Черную Пантеру». «Главный герой» с Рейнольдсом выйдет в мае 2021-го

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Disney вновь скорректировала свое рапсисание. Студия перенесла премьеры новых фильмов Marvel, включая продолжения «Тора» и «Черной Пантеры», а также назначила дату релиза «Звездных войн», которые снимет Пэтти Дженкинс

Обновленный график выглядит так:

Хоррор Скотта Купера «Оленьи рога», в котором сыграли Кери Рассел и Джесси Племонс, временно убрали из расписания. 

Источник: THR

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