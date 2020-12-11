9 лучших трейлеров недели: Сериалы Marvel, боевик Ильи Найшуллера и «Стража»

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«Ванда/Вижн»

Первый сериал во вселенной Marvel, снятый для Disney+, расскажет об отношениях Ванды Максимофф (Элизабет Олсен) и андроида Вижна (Пол Беттани). По сюжету герои живут в идиллическом американском городке и постепенно понимают, что их жизнь не так идеальна, как им кажется. Авторы «Ванды/Вижна» вдохновлялись классическими ситкомами, поэтому первую серию снимали перед живой аудиторией.

«А. К. против А. К.»

Известный индийский режиссер Анураг Кашьяп поругался на ток-шоу с болливудской звездой Анилом Капуром и придумал изощренный план мести. Он похищает дочь актера, вынуждает своего недруга искать ее и ставит три условия: тому нельзя обращаться в полицию, привлекать к поискам посторонних людей, а самое подлое — за несчастным отцом будет ходить оператор с камерой. Все окружающие будут думать, что режиссерский гений снимает очередной шедевр. За постановку этого необычного триллера отвечал Викрамадитья Мотване («Сакральные игры»).

«Последний богатырь: Корень зла»

В сиквеле кассового хита 2017 года волшебный мир окажется под угрозой после пробуждения древнего зла. Главный герой Иван (Виктор Хориняк) отправится в путешествие в надежде узнать, как одолеть новых врагов и заодно вернуть мир в сказочное Белогорье.

«Милый дом», 1-й сезон

Если в Японии вовсю экранизируют мангу, то в Южной Корее неиссякаемым источником сюжетов являются вебтуны — интернет-комиксы для чтения на смартфонах. Netflix об этом прекрасно осведомлен и выбирает для своих экранизаций всякие дикие сюжеты. Например, эта история о замкнутом старшекласснике (Сон Ган), который после гибели семьи уже собирался было спрыгнуть с крыши, но передумал. Как раз чтобы стать свидетелем и активным участником начавшегося апокалипсиса — люди вдруг начали превращаться в ужасающих агрессивных монстров. Парню с соседями по коммуналке предстоит держать оборону.

«Сокол и Зимний Солдат»

Еще один сериал Marvel расскажет о приключениях Сокола (Энтони Маки) и Баки (Себастиан Стэн) после событий «Мстители: Финал». Кроме них на огонек заглянет Гельмут Земо (Даниэль Брюль), поссоривший Мстителей в «Противостоянии».

«Тень в облаках»

Отважная Хлоя Грейс Морец противостоит мужскому шовинизму, зловредному существу неизвестного происхождения и японскому истребителю. Непонятно, что страшнее. Но нашу героиню так просто не напугать. Девушка-капитан с секретным грузом садится в американский бомбардировщик и сразу же становится объектом насмешек. Если сексистские комментарии соотечественников она до поры до времени решает потерпеть, то хозяйничать в небе вражеским самолетам и небесным гоблинам позволять не намерена. Картина была показана на кинофестивале в Торонто и получила одобрение большинства критиков.

«Локи»

Локи (Том Хиддлстон) погиб от рук Таноса в «Войне бесконечности», но его версия из первых «Мстителей» все же сумела похитить Тессеракт и улизнуть от супергероев. В сольном сериале бог хитрости и обмана будет путешествовать во времени и влиять на исторические события.

«Никто»

Новый боевик Ильи Найшуллера («Хардкор») по сценарию Дерека Колстада («Джон Уик»), в котором герой Боба Оденкёрка отправляет в больницу преступника, после чего становится мишенью могущественного гангстера. В фильме также появятся Кристофер Ллойд, Алексей Серебряков и Александр Паль в колоритной роли гопника.

«Стража»

Вольная адаптация цикла романов Терри Пратчетта «Плоский мир». События сериала происходят в городе Анк-Морпорк, где преступления одобрены законом. Тут обитают тролли, гномы, големы, вампиры, оборотни и зомби, которые борются за равенство и свои права. Порядок в Анк-Морпорке охраняют главный герой, капитан Сэм Ваймс, и его отряд стражников. Премьера «Стражи» состоится в январе на КиноПоиск HD.