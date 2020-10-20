Умер режиссер Ким Ки Дук

В возрасте 59 лет умер южнокорейский режиссер Ким Ки Дук. Постановщик скончался в Латвии от осложнений, связанных с COVID-19. Об этом пишет Delfi со ссылкой на директора «Артдокфеста» Виталия Манского.

Ким Ки Дук родился в южнокорейской провинции Кенсан-Пукто в 1960 году. После армии он увлекся живописью. В начале 1990-х Ким Ки Дук изучал в Париже изящные искусства, в 1993-м получил приз Института сценаристов за сценарий к фильму «Художник и преступник, приговоренный к смерти».

Ким Ки Дук дебютировал в режиссуре в 1996 году драмой «Крокодил». Он известен по таким фильмам, как «Весна, лето, осень, зима... и снова весна», «Время», «Адрес неизвестен» и «Пустой дом».

Картины режиссера часто отмечали на престижных фестивалях. В 2012 году его драма «Пьета» получила главный приз в Венеции, а в 2004-м жюри Берлинале присудило Ким Ки Дуку режиссерскую награду за работу над «Самаритянкой».

Последней работой постановщика стал фильм «Растворяться». Он был снят в Казахстане на русском языке. В этом году его показали на 42-м Московском международном кинофестивале.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС