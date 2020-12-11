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Эмма Стоун сыграет в сериале про телеведущих. Над ним работают режиссеры «Хорошего времени»

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Как сообщает Deadline, Эмма Стоун снимется в комедийном сериале «Проклятие» (The Curse), который курирует канал Showtime.

Главными героями станет пара молодоженов, которые работают на телевидении. По сюжету герои хотят завести ребенка, но их отношения рушатся из-за предполагаемого проклятия, которое на них наложили.

Идея проекта принадлежит Нэйтану Филдеру («Нейтан спешит на выручку») и режиссеру Бенни Сэфди. Они не только спродюсируют сериал, но и сыграют в нем. Брат Бенни, Джош Сэфди, с которым он снял фильмы «Хорошее время» и «Неограненные алмазы», также выступит одним из продюсеров.

 Deadline уточняет, что пилотная серия уже отснята. Каждый эпизод будет длиться по полчаса.

Производство «Проклятия» курирует студия A24, которая продюсирует независимое кино («Маяк», «Реинкарнация», «Лунный свет»). Когда выйдет сериал, пока не известно.

Источник: Deadline

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