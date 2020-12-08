Дени Вильнёв раскритиковал Warner за идею выпустить «Дюну» на HBO Max: «Будущее за большим экраном»

Дени Вильнёв раскритиковал Warner Bros. за решение выпустить сразу в кино и на HBO Max 17 фильмов, включая его «Дюну». Режиссер написал об этом в колонке для издания Variety.

«Своим поступком AT&T (компания, которая владеет Warner. — Прим. ред.) захватила одну из самых важных и уважаемых студий в истории кинематографа. Здесь нет никакой любви к кино и зрителям. Все упирается в выживание телекоммуникационного гиганта, у которого сейчас астрономический долг в размере 15 млрд долларов. Несмотря на то, что „Дюна“ снималась для зрителей и кинотеатров, AT&T интересует лишь выживание на Уолл-стрит. Поскольку запуск HBO Max все еще не оправдал себя, AT&T решила пожертвовать будущими релизами Warner в отчаянной попытке привлечь аудиторию», — объясняет Вильнёв.

Режиссер считает, что чиновники Warner предали своих коллег: «Кинопроизводство — это сотрудничество, основанное на взаимном доверии и командной работе, и Warner Bros. заявила, что она больше не часть команды».

«Стриминг-сервисы — сильное и положительное дополнение к экосистемам кино и телевидения, — продолжает постановщик. — Но я хочу, чтобы зрители поняли, что одни стриминги не смогут поддерживать киноиндустрию в том виде, какой ее знали до COVID-19. Сервисы могут производить отличный контент, но не фильмы, сопоставимые по масштабу с „Дюной“. Решение Warner означает, что у нашего фильма не будет шансов окупиться, и в конце концов пиратство восторжествует».

Вильнёв не отрицает, что меры безопасности важны во время пандемии. Он лично поддержал перенос «Дюны» на 2021 год в надежде, что следующей осенью фильм выпустят в кинотеатрах.

Кроме того, режиссер назвал «Дюну» лучшим фильмом в своей карьере. Он потратил на картину три года, чтобы ее просмотр был «уникальным опытом на большом экране»: «Мы тщательно работали над звуком и визуальным рядом, чтобы их можно было оценить в кинозале».

Вильнёв также поддержал других режиссеров, чьи фильмы Warner хочет выпустить по синхронной модели: «Пожалуйста, помните, что я с вами и что вместе мы очень сильны».

«Я твердо убежден, что будущее кино за большим экраном (что бы там ни говорил дилетант с Уолл-стрит). С незапамятных времен люди остро нуждались в коллективном опыте, связанном с рассказом историй. Кино на большом экране — это больше чем бизнес. Это форма искусства, которая объединяет людей, прославляет гуманность и усиливает нашу эмпатию. <...> Когда пандемия закончится, кинотеатры снова заполнят любители кино», — уверен режиссер.

«Поскольку у меня есть ответственность как у режиссера, я призываю AT&T действовать быстро, с такой же ответственностью, уважением и вниманием, чтобы защитить жизненно важную культурную отрасль. Экономическое влияние на акционеров — это лишь один из аспектов корпоративной социальной ответственности. Совсем другое — повышение культурного уровня. Ничто не заменит поход в кино. В этих темных кинозалах фильмы учат нас новому, подпитывают наше воображение, вдохновляют нас как членов коллектива. Да здравствует кино в кино!» — заключил Вильнёв.

Скандал вокруг Warner Bros. начался 7 декабря, когда СМИ сообщили, что студию Legendary, финансировавшую «Дюну» и «Годзилла против Конга», не предупредили о выпуске этих картин по синхронной модели. Сторону Legendary поддержал Кристофер Нолан. Он назвал HBO Max худшим стриминг-сервисом. Против Warner также выступили агенты актеров, которым не выплатили бонусы за релиз их фильмов сразу в кино и на стриминге.