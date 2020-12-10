Шоураннер «Фарго» готовит сериал по франшизе «Чужой» для FX и Hulu

Disney анонсировала сериал по франшизе «Чужой». Его шоураннером выступит Ноа Хоули, создатель «Фарго» и «Легиона». Ридли Скотт, снявший первый фильм серии, может выступить продюсером — на данный момент с ним ведут переговоры.

Действие сериала развернется в недалеком будущем на Земле. Создатели описывают его как смесь хоррора и «безостановочного экшена». Других подробностей пока нет.

Сериал будет выходить на канале FX и стриминге Hulu.