«Эпидемия» вошла в топ-10 самых популярных зарубежных сериалов года на Netflix

Netflix назвал самые популярные иностранные проекты среди своих подписчиков в 2020 году. В список сериалов попал российский триллер «Эпидемия», который две недели был в топ-10 по просмотрам во всем мире. На пике популярности он занимал третью строчку. В топе также есть «Тьма», «Бумажный дом» и «Варвары».
Самым популярным фильмом стала «Платформа». После вспышки COVID-19 испанский триллер часто сравнивали с реальными событиями: дефицит еды в фильме напомнил зрителям продуктовую панику во время пандемии. В топ также попала скандальная драма «Милашки», авторов которой обвиняли в сексуализации детей.
Топ-10 зарубежных сериалов:
- 10. «Защитник» (Турция)
- 9. «Семь смертных грехов: Гнев богов» (Япония)
- 8. «Эпидемия» (Россия)
- 7. «Всегда ведьма» (Колумбия)
- 6. «Рагнарёк» (Норвегия)
- 5. «Тёмное желание» (Мексика)
- 4. «Бумажный дом» (Испания)
- 3. «Тьма» (Германия)
- 2. «Дождь» (Дания)
- 1. «Варвары» (Германия)
Топ-10 зарубежных фильмов
- 10. «Фрики: Ты один из нас» (Германия)
- 9. «Парамедик» (Испания)
- 8. «Команда» (Франция)
- 7. «Милашки» (Франция)
- 6. «Похищая Стеллу» (Германия)
- 5. «Ип Ман 4» (Гонконг)
- 4. «#живой» (Южная Корея)
- 3. «Город мошенников» (Франция)
- 2. «Потерянная пуля» (Франция)
- 1. «Платформа» (Испания)
Netflix также поделился данными по России. Популярность фэнтези по сравнению с 2019 годом выросла в 10 раз (больше всего подписчиков привлекли «Лок и Ключ», «Проклятая» и «Письмо королю»). Кроме того, зрители втрое чаще смотрели боевики, особенно «Тайлера Рейка, «Проект Power» и «Бессмертную гвардию». Два самых популярных жанра — драма и комедия.
Самые популярные проекты в России по категориям (в тексте приведена официальная локализация Netflix):
«Бежали от реальности» (фэнтези):
- «Лок и ключ»
- «Письмо королю»
- «Проклятая»
- «Эбигейл»
- «Король: Вечный монарх»
«Плакали» (драмы):
«Смеялись» (комедии):
«Любили» (романтические фильмы и сериалы):
- «Калейдоскоп поцелуев 2»
- «На месте принцессы: Новая жизнь»
- «Всем парням: P.S. Я люблю тебя»
- «Любовь гарантирована»
- «Дэши и Лили»
«Путешествовали» (зарубежные проекты без учета британских и американских):
- «Бумажный дом»
- «#живой»
- «Шальная пуля»
- «Рагнарёк»
- «Платформа»
«Узнавали больше» (документалки):
- «Последний танец»
- «Вот так история»
- «Чтобы вы понимали... Секс»
- «Дэвид Аттенборо: Жизнь на нашей планете»
- «Социальная дилемма
Источник: The Wall Street Journal, пресс-служба Netflix
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