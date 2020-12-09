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«Эпидемия» вошла в топ-10 самых популярных зарубежных сериалов года на Netflix

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Netflix назвал самые популярные иностранные проекты среди своих подписчиков в 2020 году. В список сериалов попал российский триллер «Эпидемия», который две недели был в топ-10 по просмотрам во всем мире. На пике популярности он занимал третью строчку. В топе также есть «Тьма», «Бумажный дом» и «Варвары».

Самым популярным фильмом стала «Платформа». После вспышки COVID-19 испанский триллер часто сравнивали с реальными событиями: дефицит еды в фильме напомнил зрителям продуктовую панику во время пандемии. В топ также попала скандальная драма «Милашки», авторов которой обвиняли в сексуализации детей.

Топ-10 зарубежных сериалов:

Топ-10 зарубежных фильмов

Netflix также поделился данными по России. Популярность фэнтези по сравнению с 2019 годом выросла в 10 раз (больше всего подписчиков привлекли «Лок и Ключ», «Проклятая» и «Письмо королю»). Кроме того, зрители втрое чаще смотрели боевики, особенно «Тайлера Рейка, «Проект Power» и «Бессмертную гвардию». Два самых популярных жанра — драма и комедия.

Самые популярные проекты в России по категориям (в тексте приведена официальная локализация Netflix):

«Бежали от реальности» (фэнтези):

«Плакали» (драмы): 

«Смеялись» (комедии):

«Любили» (романтические фильмы и сериалы):

«Путешествовали» (зарубежные проекты без учета британских и американских):

«Узнавали больше» (документалки):

Источник: The Wall Street Journal, пресс-служба Netflix

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