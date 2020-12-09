Пэтти Дженкинс раскритиковала «Лигу справедливости» Джосса Уидона: «Я не узнала половину героев»

Режиссер «Чудо-женщины» Пэтти Дженкинс заявила, что осталась разочарована первой версией «Лиги справедливости», над которой работал Джосс Уидон. Постановщица призналась, что «не узнала в ней половину персонажей».

«Думаю, что мы, все режиссеры DC, не приняли ее, как и фанаты. Кроме того, мне казалось, что эта версия во многом противоречит моему первому фильму и сиквелу, над которым я тогда работала. Когда Зак Снайдер снимал свою „Лигу“, я знала, чем она закончится. Поэтому я не меняла костюм Чудо-женщины, чтобы не противоречить его фильмам, понимаете? Плюс он всегда поддерживал мои картины. Поэтому новая „Лига“ не вписывается во вселенную DC. Они пытались превратить один фильм в другой. В итоге я смотрела и думала: „Я не узнаю половину этих персонажей. Я не понимаю, что происходит“», — сказала Дженкинс.

Снайдер работал над «Лигой» до 2017 года. Он покинул проект после смерти дочери, и на его место пригласили Уидона, который снял дополнительные сцены. Фильм вышел осенью 2017-го и был прохладно принят критиками и зрителями. В 2020 году Warner Bros. объявила, что выпустит версию Снайдера на стриминге HBO Max в виде мини-сериала из четырех частей.