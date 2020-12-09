Том Хэнкс и Михаил Ефремов попали в топ-10 самых популярных актеров в Google 2020 году

Google назвал самые популярные поисковые запросы в 2020 году. Среди актеров лидируют Том Хэнкс и Хоакин Феникс. Про них часто писали в СМИ в начале года. В марте Хэнкс заразился коронавирусом, а Феникс в феврале получил «Оскар» за роль Джокера. В топ-10 также попал Михаил Ефремов, который был осужден по делу о ДТП.

В топ-10 самых запрашиваемых фильмов есть два оскаровских хита — «Паразиты» и «1917». Девятую строчку заняла «Мулан», с которой связано два громких инфоповода: перенос премьеры на Disney+ и скандал из-за съемок в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, где расположены тюремные лагеря.

Среди популярных сериалов — документалка «Король тигров: Убийство, хаос и безумие» и самый успешный мини-сериал Netflix «Ход королевы».

Топ-10 самых популярных актеров:

Топ-10 самых популярных фильмов:

Топ-10 самых популярных сериалов:

Топ-10 самых популярных видеоигр:

10. «ラクエ ウォーク» (англоязычный перевод — «Dragon Quest Walk»)

9. «Call of Duty: Warzone»

8. «Animal Crossing»

7. «FIFA 2021»

6. «Ghost of Tsushima»

5. «The Last of Us 2»

4. «Genshin Impact»

3. «Valorant»

2. «Fall Guys: Ultimate Knockout»

1. «Among Us»