Том Хэнкс и Михаил Ефремов попали в топ-10 самых популярных актеров в Google 2020 году

Google назвал самые популярные поисковые запросы в 2020 году. Среди актеров лидируют Том Хэнкс и Хоакин Феникс. Про них часто писали в СМИ в начале года. В марте Хэнкс заразился коронавирусом, а Феникс в феврале получил «Оскар» за роль Джокера. В топ-10 также попал Михаил Ефремов, который был осужден по делу о ДТП.
В топ-10 самых запрашиваемых фильмов есть два оскаровских хита — «Паразиты» и «1917». Девятую строчку заняла «Мулан», с которой связано два громких инфоповода: перенос премьеры на Disney+ и скандал из-за съемок в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, где расположены тюремные лагеря.
Среди популярных сериалов — документалка «Король тигров: Убийство, хаос и безумие» и самый успешный мини-сериал Netflix «Ход королевы».
Топ-10 самых популярных актеров:
- 10. Михаил Ефремов
- 9. Энсел Элгорт
- 8. Элеасар Гомес
- 7. Лиа Мишель
- 6. Джастин Хартли
- 5. Джада Пинкетт Смит
- 4. Рики Джервэйс
- 3. Амитабх Баччан
- 2. Хоакин Феникс
- 1. Том Хэнкс
Топ-10 самых популярных фильмов:
- 10. «Кролик Джоджо»
- 9. «Мулан»
- 8. «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»
- 7. «Энола Холмс»
- 6. «Довод»
- 5. «Заражение»
- 4. «365 дней»
- 3. «Черная Пантера»
- 2. «1917»
- 1. «Паразиты»
Топ-10 самых популярных сериалов:
- 10. «Лок и ключ»
- 9. «Внешние отмели»
- 8. «Ход королевы»
- 7. «Озарк»
- 6. «Эмили в Париже»
- 5. «Академии „Амбрелла“»
- 4. «Кобра Кай»
- 3. «Бумажный дом»
- 2. «Большой брат Бразилия»
- 1. «Король тигров: Убийство, хаос и безумие»
Топ-10 самых популярных видеоигр:
- 10. «ラクエ ウォーク» (англоязычный перевод — «Dragon Quest Walk»)
- 9. «Call of Duty: Warzone»
- 8. «Animal Crossing»
- 7. «FIFA 2021»
- 6. «Ghost of Tsushima»
- 5. «The Last of Us 2»
- 4. «Genshin Impact»
- 3. «Valorant»
- 2. «Fall Guys: Ultimate Knockout»
- 1. «Among Us»
Источник: Google
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