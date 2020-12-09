Роберт Родригес спродюсирует сериал про Зорро с женщиной в главной роли

Канал NBC запустил в разработку сериал про Зорро. Как сообщает Deadline, главной героиней в новой версии станет женщина. Кто ее сыграет, пока не известно.

Сценарий сериала напишут Роберт Родригес, режиссер «Города грехов» и «Детей шпионов», и его сестра Ребекка Родригес («Сквозь снег», «Роковой патруль»), которая также выступит режиссером. Они спродюсируют проект вместе с актрисой Софией Вергарой, звездой ситкома «Американская семейка».

Новый «Зорро» расскажет о Соле Домингес — художнице, которая борется за социальную справедливость. Ее жизнь оказывается под угрозой, после того как Сола разоблачает несколько преступных группировок.

Зорро — вымышленный персонаж, который помогает обездоленным жителям Новой Испании. Про него снято более 10 фильмов и сериалов, в том числе картина с Аленом Делоном и дилогия с Антонио Бандерасом.