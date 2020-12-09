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Ридли Скотт поддержал идею выпуска фильмов одновременно в кино и на HBO Max

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Ридли Скотт поддержал решение Warner Bros. выпустить ближайшие фильмы сразу в кинотеатрах и на HBO Max. Режиссера больше волнует коммуникация со зрителем, чем кассовые сборы. Он также доволен, что приток подписчиков на HBO Max увеличит аудиторию сериала «Воспитанные волками», который он разработал для сервиса.

«Если забыть о деньгах, то это ведь чудесно, не правда ли? В идеале чем больше зрителей, тем лучше. Тут дело не в прибыли, а в коммуникации. Наша работа заключается в том, чтобы найти подход к зрителю. И здорово, когда людям это нравится. <...> Меня радует идея выпускать фильмы сразу на стриминге. Вы можете смотреть там все запоем. Включить сериал вроде нашего, взять три бутылки вина и посмотреть все 10 часов залпом, если хотите», — сказал Скотт.

Со Скоттом согласны далеко не все. Ранее Warner раскритиковал Кристофер Нолан: ему не понравилось, что студия не предупредила продюсеров и актеров, прежде чем объявить, что их фильмы выйдут на HBO Max. Кроме того, Warner недовольны Дени Вильнёв и студия Legendary, работавшие над «Дюной» (ее тоже выпустят по синхронной модели), а также агенты Киану Ривза, Марго Робби и других актеров.

Пэтти Дженкинс, чья «Чудо-женщина: 1984» появится на HBO Max 25 декабря, высказалась нейтрально. Она не хочет, чтобы в будущем фильмы выпускали сразу в сети, но во время пандемии, по ее мнению, другого выхода нет.

Подробнее о скандале вокруг Warner Bros.:

Источник: The Guardian

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