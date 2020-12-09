Бен Аффлек хотел снять «Бэтмена» в стиле «Семи» Дэвида Финчера и комиксов Фрэнка Миллера

Джо Манганьелло раскрыл детали отмененного фильма про Бэтмена, который планировал снять Бен Аффлек. В его версии главным злодеем был наемник Детстроук в исполнении Манганьелло.

«Это была мрачная история, в которой Детстроук напоминал акулу или злодея из фильма ужасов. Он разрушал жизнь Брюса изнутри. Это происходило системно. Он убивал всех, кто был близок Брюсу, заставляя его страдать. Детстроук думал, что Уэйн несет ответственность за то, что с ним случилось», — рассказал Манганьелло.

По словам актера, Аффлек вдохновлялся фильмом Дэвида Финчера «Семь», а также комиксом Фрэнка Миллера «Born Again», который лег в основу третьего сезона «Сорвиголовы».

Манганьелло добавил, что на сюжет «Бэтмена» намекнули в послетитровой сцене «Лиги справедливости»: в первой версии Детстроук и Лекс Лютор обсуждали свои планы на Темного рыцаря. Позже сцену перемонтировали, сместив акценты на сиквел «Лиги».

Аффлек отказался снимать «Бэтмена» в 2017 году. Позже после провала «Лиги справедливости» он оставил и главную роль. Вместо него режиссером стал Мэтт Ривз, а роль Брюса Уэйна отошла Роберту Паттинсону. Кроме того, из-за реорганизации в DC студия отменила сольный фильм про Детстроука, однако Манганьелло подтвердил, что его герой появится в режиссерской версии «Лиги справедливости».