КиноПоиск
Попробовать Яндекс.Плюс

Студия им. Горького снимет новый фильм по повести «Вам и не снилось». У него будет другой финал

Обсудить0

Киностудия им. Горького начала работу над фильмом по мотивам повести Галины Щербаковой «Вам и не снилось». Новая версия будет ближе к первоисточнику, чем советская экранизация. Кроме того, создатели обещают показать другой финал и больше времени уделить взрослым героям.

«Мы не будем делать ремейк в современных декорациях. Наш фильм станет совершенно новой экранизацией, в каком-то смысле без цензуры. Действие будет происходить в ту же самую эпоху, не в наше время. Но история будет показана с помощью современного киноязыка, в фильме будет актуальный саундтрек. Сюжет будет приближен к повести Галины Щербаковой, больше внимания мы уделим линиям второстепенных персонажей, родителей», — сказала гендиректор киностудии Юлиана Слащева.

Над фильмом работает сценаристка и театральный драматург Ярослава Пулинович («Я не вернусь»).

Советскую экранизацию снял Илья Фрэз. Фильм стал одним из самых успешных в прокате за 1981 год — его посмотрело 26 миллионов зрителей. Картина рассказывает о двух старшеклассниках, Кате и Роме. Герои влюбляются друг в друга, однако родители Ромы против их отношений.

Источник: «Бюллетень кинопрокатчика»

КиноПоиск в Telegram

Мгновенные киноновости в нашем Telegram, быстрее только Флэш

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

«Ванюшка у нас слабачок»: Финальный трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла»

«Ванюшка у нас слабачок»: Финальный трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла»

Сегодня, 12:125
The New York Times включила «Дылду» и «Гунду» Виктора Косаковского в топ лучших фильмов 2020 года

The New York Times включила «Дылду» и «Гунду» Виктора Косаковского в топ лучших фильмов 2020 года

4 декабря9
Что смотреть в кино: «Трое», «Человеческий голос» и «Ширли»
Выбор редакции

Что смотреть в кино: «Трое», «Человеческий голос» и «Ширли»

3 декабря1
Как правильно локализовывать фильмы в России? Краткая инструкция

Как правильно локализовывать фильмы в России? Краткая инструкция

2 декабря104

Главное сегодня

Сериалы

Что смотреть в ожидании новой «Эйфории»? 5 сериалов о том, как тяжело быть подростками

Сегодня1
Что смотреть в ожидании новой «Эйфории»? 5 сериалов о том, как тяжело быть подростками
Кино в другом цвете: 10 новых афрофильмов, которые ни на что не похожи

Кино в другом цвете: 10 новых афрофильмов, которые ни на что не похожи

Сегодня8
«Бесстыжие»: Пьянка длиною в 11 лет
Культовые сериалы

«Бесстыжие»: Пьянка длиною в 11 лет

Вчера11
Бен Аффлек хотел снять «Бэтмена» в стиле «Семи» Дэвида Финчера и комиксов Фрэнка Миллера

Бен Аффлек хотел снять «Бэтмена» в стиле «Семи» Дэвида Финчера и комиксов Фрэнка Миллера

26 минут назад0
Студия им. Горького снимет новый фильм по повести «Вам и не снилось». У него будет другой финал

Студия им. Горького снимет новый фильм по повести «Вам и не снилось». У него будет другой финал

2 часа назад7
«Пацаны» и «Бумажный дом» стали самыми популярными сериалами на IMDb в 2020 году

«Пацаны» и «Бумажный дом» стали самыми популярными сериалами на IMDb в 2020 году

Сегодня, 14:121
«Ванюшка у нас слабачок»: Финальный трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла»

«Ванюшка у нас слабачок»: Финальный трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла»

Сегодня, 12:125
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт