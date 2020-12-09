Студия им. Горького снимет новый фильм по повести «Вам и не снилось». У него будет другой финал

Киностудия им. Горького начала работу над фильмом по мотивам повести Галины Щербаковой «Вам и не снилось». Новая версия будет ближе к первоисточнику, чем советская экранизация. Кроме того, создатели обещают показать другой финал и больше времени уделить взрослым героям.

«Мы не будем делать ремейк в современных декорациях. Наш фильм станет совершенно новой экранизацией, в каком-то смысле без цензуры. Действие будет происходить в ту же самую эпоху, не в наше время. Но история будет показана с помощью современного киноязыка, в фильме будет актуальный саундтрек. Сюжет будет приближен к повести Галины Щербаковой, больше внимания мы уделим линиям второстепенных персонажей, родителей», — сказала гендиректор киностудии Юлиана Слащева.

Над фильмом работает сценаристка и театральный драматург Ярослава Пулинович («Я не вернусь»).

Советскую экранизацию снял Илья Фрэз. Фильм стал одним из самых успешных в прокате за 1981 год — его посмотрело 26 миллионов зрителей. Картина рассказывает о двух старшеклассниках, Кате и Роме. Герои влюбляются друг в друга, однако родители Ромы против их отношений.