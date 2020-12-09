«Пацаны» и «Бумажный дом» стали самыми популярными сериалами на IMDb в 2020 году

IMDb назвал самые популярные сериалы среди пользователей сайта в 2020 году. В тройку лидеров попали «Пацаны», «Бумажный дом» и «Тьма». «Ход королевы», самый успешный мини-сериал Netflix, занял седьмую строчку. В конце топа оказалась «Корона», которую в последнее время часто ругают за исторические неточности.

Топ документальных сериалов возглавили «Король тигров: Убийство, хаос и безумие» и «Последний танец» (читайте про них здесь и здесь).

Самые популярные художественные сериалы:

Самые популярные документальные сериалы:

Недавно IMDb назвал актеров, чьи страницы просматривали чаще всего в 2020 году. В первую десятку попали Ана де Армас, Джулия Гарнер, Аня Чалотра, Милли Бобби Браун, Эрин Мориарти, Марго Робби, Эйдан Галлахер, Аня Тейлор-Джой, Линда Карделлини и Генри Кавилл.