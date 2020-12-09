«Пацаны» и «Бумажный дом» стали самыми популярными сериалами на IMDb в 2020 году

IMDb назвал самые популярные сериалы среди пользователей сайта в 2020 году. В тройку лидеров попали «Пацаны», «Бумажный дом» и «Тьма». «Ход королевы», самый успешный мини-сериал Netflix, занял седьмую строчку. В конце топа оказалась «Корона», которую в последнее время часто ругают за исторические неточности.
Топ документальных сериалов возглавили «Король тигров: Убийство, хаос и безумие» и «Последний танец» (читайте про них здесь и здесь).
Самые популярные художественные сериалы:
- 10. «Корона»
- 9. «Ведьмак»
- 8. «Мир Дикого Запада»
- 7. «Академия „Амбрелла“»
- 6. «Ход королевы»
- 5. «Мандалорец»
- 4. «Озарк»
- 3. «Тьма»
- 2. «Бумажный дом»
- 1. «Пацаны»
Самые популярные документальные сериалы:
- 10. «Суд над Габриэлем Фернандесом»
- 9. «Пандемия: Как предотвратить распространение»
- 8. «МакМиллионы»
- 7. «Вокруг света с Заком Эфроном»
- 6. «Я исчезну во тьме»
- 5. «Джеффри Эпштейн: Грязный богач»
- 4. «Клятва»
- 3. «Руки прочь от котиков! Охота на интернет-убийцу»
- 2. «Последний танец»
- 1. «Король тигров: Убийство, хаос и безумие»
Недавно IMDb назвал актеров, чьи страницы просматривали чаще всего в 2020 году. В первую десятку попали Ана де Армас, Джулия Гарнер, Аня Чалотра, Милли Бобби Браун, Эрин Мориарти, Марго Робби, Эйдан Галлахер, Аня Тейлор-Джой, Линда Карделлини и Генри Кавилл.
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