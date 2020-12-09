В соцсетях осудили Кристофера Нолана за критику Warner Bros. и напомнили о кассовом провале «Довода»

В соцсетях раскритиковали Кристофера Нолана после его слов в адрес Warner Bros. Режиссер заявил, что студии стоило предупредить партнеров, прежде чем объявлять о выпуске их фильмов одновременно в кино и онлайн. Он также назвал HBO Max худшим стриминг-сервисом, а в самой идее параллельного проката, по его мнению, нет «экономического смысла».

Пользователи Twitter считают, что в решении Warner виноват сам Нолан. Они напомнили, что режиссер настоял на релизе «Довода» во время пандемии, когда кинотеатры либо не работали, либо ограничили заполняемость залов, что привело к кассовому провалу (фильм собрал 359 млн долларов при бюджете в 200 миллионов). Кто-то считает, что Нолана больше волнует кинобизнес, чем безопасность зрителей.

Перевод: «Разве не Нолан заставил Warner Bros. выпустить „Довод“ в разгар пандемии, тем самым доказав, что людям некомфортно ходить в кинотеатры?



Я понимаю, что поход в кино — уникальный опыт, но это не стоит риска, особенно если вы не чувствуете себя в безопасности. Студии это понимают, и перенос фильмов на стриминг — разумный шаг. Это упрощает просмотр».

Перевод: «Кристофер Нолан: „Я бы предпочел, чтобы вы скорее умерли, чем посмотрели мой фильм в телевизоре“».

Перевод: «„Довод“ был пробой пера в выпуске блокбастера во время пандемии. Кристофер Нолан был воодушевлен этим. Но эксперимент провалился. Сейчас Warner идет в ногу со временем. Да, стоило обсудить это с режиссерами до анонса, но планы студии все равно бы не изменились». Перевод: «Хах, я люблю смотреть фильмы в кино, но забавно, что Нолан закатил истерику, чтобы выпустить свой фильм во время пандемии, и все прошло настолько плохо, что его дистрибьютор на год отрекся от кинотеатров». Перевод: «Вероятно, Кристофер Нолан лучше бы понял мотивы Warner, если бы их жена или девушка умерли». Перевод: «Кристофер Нолан — один из величайших режиссеров в истории кино, который снимает захватывающие фильмы. Но его ждет резкое пробуждение, как и всех, кто верит, что кинотеатры вернутся в прежнее русло после вакцинации. Он не выживет, если не приспособится».

Недавно глава Warner Bros. Энн Сарнофф заявила, что именно низкие сборы «Довода» в США (57,6 млн долларов) вынудили студию выбрать параллельный прокат. Эта практика пока относится только к релизам 2021 года.

Скандал вокруг Warner Bros. начался 7 декабря, когда СМИ сообщили, что студию Legendary, финансировавшую «Дюну» и «Годзилла против Конга», не предупредили о выпуске этих картин по синхронной модели. Позже против Warner выступили агенты актеров, которым не выплатили бонусы за релиз их фильмов сразу в кино и на HBO Max.