Фото со съемок «Соколиного глаза»: Хейли Стайнфелд в костюме Кейт Бишоп

В сети появились новые фото со съемок сериала Marvel «Соколиный глаз», которые проходят в Нью-Йорке. На них можно увидеть Джереми Реннера и Хейли Стайнфелд, которая играет супергероиню Кейт Бишоп.

По комиксам, Бишоп родилась в семье миллионера. Девушка с детства увлекалась стрельбой из лука. Став взрослой, она решила применить это на практике и стала новым Соколиным Глазом в составе Новых Мстителей. Бишоп считает Бартона своим наставником, хотя не всегда согласна с его советами.

Подробнее о других героях сериала мы рассказывали здесь.

«Соколиный глаз» — один из сериалов по комиксам Marvel, которые выйдут на Disney+. Над ним работает шоураннер Джонатан Игла, сценарист «Безумцев»и «Мастеров секса».

Дата премьеры «Соколиного глаза» пока не известна.