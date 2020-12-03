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Фото со съемок «Соколиного глаза»: Хейли Стайнфелд в костюме Кейт Бишоп

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В сети появились новые фото со съемок сериала Marvel «Соколиный глаз», которые проходят в Нью-Йорке. На них можно увидеть Джереми Реннера и Хейли Стайнфелд, которая играет супергероиню Кейт Бишоп. 

По комиксам, Бишоп родилась в семье миллионера. Девушка с детства увлекалась стрельбой из лука. Став взрослой, она решила применить это на практике и стала новым Соколиным Глазом в составе Новых Мстителей. Бишоп считает Бартона своим наставником, хотя не всегда согласна с его советами.

Подробнее о других героях сериала мы рассказывали здесь.

«Соколиный глаз» — один из сериалов по комиксам Marvel, которые выйдут на Disney+. Над ним работает шоураннер Джонатан Игла, сценарист «Безумцев»и «Мастеров секса»

Дата премьеры «Соколиного глаза» пока не известна.

Фото: Getty Images

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