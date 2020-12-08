Режиссер «Района №9» тайно снял хоррор во время пандемии

Нил Бломкамп, режиссер «Района №9» и «Робота по имени Чаппи», тайно снял хоррор во время пандемии. Об этом пишет Deadline.

О сюжете ничего не известно, но источники утверждают, что постановщик давно вынашивал идею фильма и сам написал сценарий. Визуально лента будет похожа на его предыдущие работы.

Съемки прошли минувшим летом в Британской Колумбии, провинции Канады, с соблюдением всех мер безопасности. В них участвовали в основном канадские актеры. Над фильмом также работает монтажер «Района №9» Джулиан Кларк.

У картины пока нет названия и даты релиза, но, как пишет Deadline, Бломкамп закончит работу весной 2021 года.

Ранее Бломкамп разрабатывал триллер «Инферно» c Тейлором Китчем, но из-за пандемии съемки отложили на 2021 год.