Альфред Молина сыграет Отто Октавиуса в «Человеке-пауке 3» с Томом Холландом

Обновление: Collider пишет, что в фильме могут появиться ключевые актеры других франшиз о Человеке-пауке. Среди них — Тоби Магуайр, Кирстен Данст, Эндрю Гарфилд и Эмма Стоун.

Исходная заметка:

Альфред Молина вернется к роли Отто Октавиуса в третьей части «Человека-паука» с Томом Холландом. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Ранее Молина играл злодея Человека-паука в трилогии Сэма Рэйми — он появился во второй части. Фильмы с Холландом относятся к другой франшизе, и, судя по всему, появление Октавиуса объяснят с помощью концепции мультивселенной, по которой несколько миров существуют параллельно.

Ранее к третьей части присоединился Джейми Фокс. Он исполнит роль Электро, которого играл в «Новом Человеке-пауке» с Эндрю Гарфилдом. В фильме также появится Доктор Стрэндж в исполнении Бенедикта Камбербэтча.

Режиссером «Человека-паука 3» выступит Джон Уоттс, постановщик первых двух картин. Кроме Холланда, к своим ролям в триквеле вернутся Мариса Томей, Зендея, Джейкоб Баталон и Тони Револори

Съемки картины начались в октябре в Атланте. Премьера намечена на 17 декабря 2021 года.