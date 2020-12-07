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Warner не выплатила бонусы Киану Ривзу и другим актерам за релиз фильмов онлайн. Студию ждет бойкот?

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Актеры, которые работают с Warner Bros., остались разочарованы тем, компания внезапно объявила о выпуске 17 фильмов сразу в кино и на HBO Max. Претензия состоит в том, что им не выплатили компенсации.

Как сообщает The New York Times, прежде чем анонсировать онлайн-релиз «Чудо-женщины: 1984», Warner обратилась в агенства, которые представляют интересы Галь Гадот и Пэтти Дженкинс. Стороны договорились, что актриса и режиссер получат по 10 млн долларов. Эти суммы равны бонусам, которые полагались им в случае выпуска фильма только в кинотеатрах.

3 декабря Warner объявила, что в таком же формате выпустит «Матрицу 4», сиквел «Отряда самоубийц», «Дюну» и другие фильмы, однако агенты узнали об этом лишь за полтора часа до того, как новость появилась в СМИ. Источники утверждают, что это не понравилось представителям Марго Робби, Киану Ривза, Дензела Вашингтона, Уилла Смита, Анджелины Джоли и других актеров. Они недовольны тем, что их клиентам не предложили компенсации, как это было в случае с Гадот и Дженкинс.

Вскоре в Гильдии режиссеров Америки начали говорить о бойкоте Warner Bros. Кто-то даже стал называть студию Former Bros. («Бывшие братья») Собеседники TNYT отмечают, кинематографисты всегда уважали Warner, но недавний поступок резко изменил их отношение: «Они не инженеры, которых можно просто заменить».

Другой проблемой могут стать условия контрактов. Обычно гонорар актеров делится на две части: фиксированный, который они получат в любом случае, и бонус, который полагается клиенту после прокатного успеха фильма. И если Warner будет выпускать многие фильмы сразу на HBO Max, это сильно снизит кассовые сборы, а вместе с ними — шанс актера на дополнительные выплаты.

Ранее СМИ сообщили, что решением Warner также недовольна Legendary Pictures. Студия финансировала «Годзиллу против Конга» и «Дюну», однако про их выпуск по синхронной модели ей сообщили в последний момент.

Кроме того, Warner раскритиковал Кристофер Нолан. Он считает решение студии неуважительным к ее партнерам, а в самой идее параллельного проката не видит «экономического смысла».

Источник: The New York Times

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