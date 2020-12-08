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Reddit назвал самые популярные фильмы и сериалы года. Лидируют «Довод», «Клан Сопрано» и «Дюна»

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Reddit назвал самые популярные фильмы, сериалы и видеоигры в 2020 году. Больше всего пользователи сайта обсуждали «Офис», «Клан Сопрано»«Рика и Морти», «Довод» и «Мулан».

В 2020-м активность на Reddit существенно выросла по сравнению с 2019-м. Посетители чаще делали посты, оставляли комментарии и участвовали в голосованиях. Вероятно, это связано с коронавирусными ограничениями, из-за которых часть физических мероприятий была недоступна, в отличие от интернета.

Самые популярные сериалы

Самые обсуждаемые новые или предстоящие фильмы в сабреддите r/movies

Самые популярные видеоигры

  • 1. «League of Legends»
  • 2. «Minecraft»
  • 3. «Animal Crossing»
  • 4. «Fortnite»
  • 5. «Destiny»

В 2019 году самыми популярными сериалами на Reddit стали «Королевские гонки РуПола» и «Игра престолов».

Источник: Entertainment Weekly

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