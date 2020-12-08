Reddit назвал самые популярные фильмы и сериалы года. Лидируют «Довод», «Клан Сопрано» и «Дюна»

Reddit назвал самые популярные фильмы, сериалы и видеоигры в 2020 году. Больше всего пользователи сайта обсуждали «Офис», «Клан Сопрано», «Рика и Морти», «Довод» и «Мулан».
В 2020-м активность на Reddit существенно выросла по сравнению с 2019-м. Посетители чаще делали посты, оставляли комментарии и участвовали в голосованиях. Вероятно, это связано с коронавирусными ограничениями, из-за которых часть физических мероприятий была недоступна, в отличие от интернета.
Самые популярные сериалы
- Комедии: «Офис», «Рик и Морти», «Сообщество», «Конь БоДжек» и «Симпсоны»;
- Драмы: «Клан Сопрано», «Игра престолов», «Лучше звоните Солу», «Анатомия страсти» и «Во все тяжкие»;
- Аниме: «Ван-Пис», «Моя геройская академия», «Наруто», «Невероятные приключения ДжоДжо» и «Боруто»;
- Научная фантастика: «Звездный путь», «Мир Дикого Запада», «Доктор Кто», «Сотня» и «Тьма»;
- Реалити-шоу: «Большой брат», «Виза невесты. Виза жениха», «Холостяк», «Последний герой» и «Королевские гонки РуПола».
Самые обсуждаемые новые или предстоящие фильмы в сабреддите r/movies
- 1. «Довод»
- 2. «Дюна»
- 3. «Мулан»
- 4. «Борат 2»
- 5. «Соник в кино»
- 6. «Чудо-женщина: 1984»
- 7. «Гамильтон»
- 8. «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»
- 9. «Черная Вдова»
- 10. «Человек-невидимка»
Самые популярные видеоигры
- 1. «League of Legends»
- 2. «Minecraft»
- 3. «Animal Crossing»
- 4. «Fortnite»
- 5. «Destiny»
В 2019 году самыми популярными сериалами на Reddit стали «Королевские гонки РуПола» и «Игра престолов».
Источник: Entertainment Weekly
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