«Нормальные люди» стали самым популярным сериалом BBC iPlayer в 2020 году

«Нормальные люди» стали самым популярным сериалом сервиса BBC iPlayer в 2020 году. Число запросов на просмотр экранизации романа Салли Руни достигло 62,7 миллиона с момента премьеры в апреле.

Предыдущий рекорд удерживал шпионский сериал «Убивая Еву». Им заинтересовались 39 миллионов пользователей.

Благодаря «Нормальным людям» BBC iPlayer также установил новый рекорд по общим запросам за год. В 2020-м проекты сервиса запрашивали в библиотеке 5 миллиардов раз. Это на 850 миллионов больше, чем в 2019 году.

«Нормальные люди» — история любви двух одноклассников Марианны (Дэйзи Эдгар-Джонс) и Коннелла (Пол Мескал). Они начинают тайно встречаться в последнем классе, но из-за ошибки, совершенной Коннеллом накануне выпускного, их ждет тяжелый разрыв.

Сейчас BBC готовит экранизацию другого романа Руни — «Разговоров с друзьями». Сериал расскажет о двух студентках из Дублина, бисексуалке Фрэнсис и ее лучшей подруге Бобби. По сюжету они заводят отношения с замужней парой, и вскоре в их компании возникают любовные треугольники, которые могут разрушить привычную жизнь Фрэнсис.