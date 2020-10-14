Что происходит в прокате: Warner Bros. выпускает все в интернете, «Непосредственно Каха!» все еще лидер

Все фильмы Warner Bros. будут одновременно выходить на HBO Max

Еще пару недель назад кинотеатры аплодировали студии Warner Bros.: компания оставила «Чудо-женщина: 1984» в репертуаре на рождественский сезон. Но у этого была цена: одновременно с кинотеатрами фильм выйдет онлайн на HBO Max. Зрителям придется выбирать, что важнее — безопасность или просмотр на большом экране.

Эксперимент с «Чудо-женщиной» еще даже не начался, но «Уорнеры» уже решили, что таким же образом будут выходить все фильмы компании в 2021 году. А это «Дюна», «Матрица 4», «Годзилла против Конга», сиквел «Отряда самоубийц» и еще 13 картин.

«Дюна»

В индустрии рассчитывают, что связанные с пандемией ограничения прекратятся в течение 2021 года: к лету вероятны массовая вакцинация и, соответственно, спад ковида. А решение Warner Bros. касается и фильмов, которые выйдут осенью (например, «Дюна» сейчас планируется на 30 сентября 2021 года). На защиту проката уже встал Кристофер Нолан, который раскритиковал компанию, а HBO Max назвал худшим из сервисов. Студия Legendary Pictures, ответственная за производство «Дюны» и «Годзилла против Конга», готовится оспорить решение «Уорнеров» в суде, поскольку те не предупредили о своих планах.

Руководитель Warner Media Джейсон Кайлар в интервью Deadline уверяет, что кинотеатральный показ всегда был и остается важным для компании, во всех заявлениях представители Warner подчеркивают, что одновременный релиз — это временная мера. Но Кайлар признает, что теперь цифровой прокат оказывается важнее, а раньше такого не было.

Warner Bros. готовится к убыткам и ставит на стриминг

Warner Bros. понимает: скорее всего, прокат «Чудо-женщина: 1984» в кинотеатрах не принесет денег. Фильм стоил 200 млн долларов в производстве, и если ему удастся собрать столько же, сколько получил «Довод» (357,8 миллиона), то он не выйдет даже в ноль. Если ограничения будут сохраняться, убыточными окажутся и остальные фильмы из каталога компании на этот год. Еще компания изо всех сил пытается раскрутить свой стриминг HBO Max. До сих пор сервису не удается конкурировать с Netflix и Amazon, несмотря на пользовательскую базу. 28,7 миллиона человек с подпиской на кабельный канал HBO не стали подключать HBO Max, хотя им ничего бы это не стоило; всего у HBO Max на сегодняшний день насчитывается 8,6 миллиона пользователей.

«Семейка Крудс: Новоселье» лидирует в американском прокате

Две недели подряд первую строчку бокс-офиса в Северной Америке держит новая часть франшизы о доисторических людях. Прокат «Семейка Крудс: Новоселье» начался 26 ноября, то есть в День благодарения — традиционный сезон для семейного кино. В первые длинные выходные мультфильм DreamWorks Animation собрал более 14 млн долларов. Во второй уик-энд сборы снизились в три раза: за 4—6 декабря «Семейка Крудс» заработала 4,4 млн долларов.

Международным сборам фильма помог скандал, произошедший в Китае с «Охотником на монстров». Из-за фразы, которую сочли расистской, фильм был временно снят с проката. После этого сборы «Семейки» за день выросли на 500%. На сегодня фильм собрал в прокате КНР 36 млн долларов.

В Северной Америке новые фильмы на прошлой неделе оказались далеко позади первобытных героев с голосами Николаса Кейджа, Эммы Стоун и Райана Рейнольдса. Та же студия Universal выпустила в прокат «Всю мою жизнь» о молодоженах, один из которых медленно умирает от рака печени (у фильма четвертое место и 350 тыс. долларов). Вдвое больше (720 тысяч) собрали «Сводные братья» — комедия о семье, разделенной мексикано-американской границей. У обеих премьер невысокие оценки на Rotten Tomatoes и в опросах зрителей после показов.

«Клинок, рассекающий демонов» готовится к рекорду в японском бокс-офисе

Аниме «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный поезд» уже несколько недель доминирует в японском кинопрокате и довело свои сборы до 28,8 млрд иен, что соответствует 277 млн долларов. Фильму остается 2 млрд иен до того, чтобы стать самым кассовым в истории японского кинопроката. Пока что рекорд держат «Унесенные призраками», но при нынешней динамике он может быть побит до конца месяца.

Весной во время жесткого локдауна аниме стало очень популярным, и после открытия кинотеатров его фанаты сделали кассу полнометражной версии. Сейчас в Японии регистрируется очень мало случаев ковида, поэтому кинотеатры работают с минимальными ограничениями, а публика не боится ходить в кино.

Россия: «Непосредственно Каха!» лидирует четвертую неделю

Комедия Виктора Шамирова, снятая по мотивам одноименного веб-сериала, стала сенсацией карантинного проката. Но сам он не в лучшем состоянии: за выходные, 3—6 декабря, кинотеатры России заработали лишь 200 млн рублей с небольшим — это худший результат с момента открытия залов в августе.

«Непосредственно Каха!» пересек отметку в полмиллиарда рублей, в четвертый раз подряд сохранив первую строчку рейтинга. Так долго держать лидерство удавалось лишь «Аватару». Но сейчас у «Кахи» просто нет сильных конкурентов. Второе место по результатам уик-энда 3—6 декабря заняла спортивная драма «На острие» (21 млн рублей, у «Кахи» за те же четыре дня — 31 миллион).