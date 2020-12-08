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Джордж Лукаc надеялся, что Disney учтет его идеи в новых «Звездных войнах». У студии было другое видение

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Джордж Лукас рассказал про новые эпизоды «Звездных войн», над которыми он работал, до того как продал франшизу Disney. Режиссер надеялся, что студия учтет его наработки после сделки, однако у продюсеров было другое видение.

«Я потратил на „Звездные войны“ 40 лет, то есть всю жизнь, и бросать их было очень-очень больно. Но это было верным решением, — рассказывает Лукас. — Я думал, что в следующих трех фильмах будет больше моих идей, ведь я уже начал над ними работать, но Disney решила сделать что-то другое. Иногда все складывается не так, как мы хотим. Такова жизнь».

Лукас добавил, что разрабатывал сиквелы незадолго до сделки с Disney и в итоге продал серию, чтобы больше времени проводить с семьей.

«В тот момент я приступил к следующей трилогии. Я поговорил с актерами и начал готовиться. Кроме того, у нас женой должна была родиться дочь. На создание трех фильмов уходит 10 лет: я был занят первым-третьим эпизодами с 1995-го по 2005-й. В 2012-м, когда я еще работал над девятым, мне было 69. И я спросил себя: „Готов ли я заниматься этим всю оставшуюся жизнь? Хочу ли я снова через это пройти?“ В итоге я решил, что лучше буду растить дочь и наслаждаться жизнью», — вспоминает Лукас.

Вначале режиссер не планировал продавать Lucasfilm. Он хотел доверить «Звездные войны» другому постановщику, но вскоре понял, что франшиза все равно будет отнимать у него много времени.

«Я пытался не вмешиваться в „Возвращение джедая“ и „Империя наносит ответный удар“, но не смог, — продолжает Лукас. — Я уделял этим фильмам каждый день. Да, все эти люди были моими друзьями и прекрасно делали свою работу, но я все равно не чувствовал, что вовлечен в процесс. Меня словно отстранили. Я принадлежу к микроменеджерам и ничего не могу с этим поделать. Поэтому я решил отказаться от „Звездных войн“, радоваться тому, что у меня было, и с нетерпением ждал рождения дочери».

Трилогия, которую готовил Лукас, сильно отличалась от фильмов, снятых Disney. В его версии главным злодеем был Дарт Мол, а ключевая роль в сюжете была отведена принцессе Лее.

Источник: IndieWire

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