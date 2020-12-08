Джордж Лукаc надеялся, что Disney учтет его идеи в новых «Звездных войнах». У студии было другое видение

Джордж Лукас рассказал про новые эпизоды «Звездных войн», над которыми он работал, до того как продал франшизу Disney. Режиссер надеялся, что студия учтет его наработки после сделки, однако у продюсеров было другое видение.

«Я потратил на „Звездные войны“ 40 лет, то есть всю жизнь, и бросать их было очень-очень больно. Но это было верным решением, — рассказывает Лукас. — Я думал, что в следующих трех фильмах будет больше моих идей, ведь я уже начал над ними работать, но Disney решила сделать что-то другое. Иногда все складывается не так, как мы хотим. Такова жизнь».

Лукас добавил, что разрабатывал сиквелы незадолго до сделки с Disney и в итоге продал серию, чтобы больше времени проводить с семьей.

«В тот момент я приступил к следующей трилогии. Я поговорил с актерами и начал готовиться. Кроме того, у нас женой должна была родиться дочь. На создание трех фильмов уходит 10 лет: я был занят первым-третьим эпизодами с 1995-го по 2005-й. В 2012-м, когда я еще работал над девятым, мне было 69. И я спросил себя: „Готов ли я заниматься этим всю оставшуюся жизнь? Хочу ли я снова через это пройти?“ В итоге я решил, что лучше буду растить дочь и наслаждаться жизнью», — вспоминает Лукас.

Вначале режиссер не планировал продавать Lucasfilm. Он хотел доверить «Звездные войны» другому постановщику, но вскоре понял, что франшиза все равно будет отнимать у него много времени.

«Я пытался не вмешиваться в „Возвращение джедая“ и „Империя наносит ответный удар“, но не смог, — продолжает Лукас. — Я уделял этим фильмам каждый день. Да, все эти люди были моими друзьями и прекрасно делали свою работу, но я все равно не чувствовал, что вовлечен в процесс. Меня словно отстранили. Я принадлежу к микроменеджерам и ничего не могу с этим поделать. Поэтому я решил отказаться от „Звездных войн“, радоваться тому, что у меня было, и с нетерпением ждал рождения дочери».

Трилогия, которую готовил Лукас, сильно отличалась от фильмов, снятых Disney. В его версии главным злодеем был Дарт Мол, а ключевая роль в сюжете была отведена принцессе Лее.