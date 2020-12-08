КиноПоиск
Попробовать Яндекс.Плюс

Режиссер «Хода королевы» готовит сериал про Сэма Спейда и экранизацию Набокова с Аней Тейлор-Джой

Обсудить0

Скотт Фрэнк, создатель сериалов «Забытые богом» и «Ход королевы», рассказал в подкаcте The Watch о трех проектах, над которыми он работает как сценарист.

Первый — экранизация фантастического романа Мэри Д. Расселл «Птица малая», которую снимет Йохан Ренк, режиссер «Чернобыля». Книга рассказывает о научной экспедиции, которую возглавляет иезуитский священник и лингвист Эмилио Сандос. Полет финансирует Ватикан в надежде установить контакт с внеземной цивилизацией.

Второй — мини-сериал про Сэма Спейда, главного героя культового нуара «Мальтийский сокол». По сюжету сыщику будет 60 лет, а действие развернется на юге Франции, где героя настигнет его прошлое. По словам Фрэнка, в сериале будет шесть эпизодов, а главную роль должен сыграть Клайв Оуэн.

Кроме того, Фрэнк готовит экранизацию «Laughter in the Dark» — английской версии романа Владимира Набокова «Камера-обскура». События книги происходят в Германии 1920-х годов. Главный герой — искусствовед Кречмар, который уходит из семьи, после того как влюбляется в 16-летнюю девушку Магду. Одну из ролей в фильме сыграет Аня Тейлор-Джой. Фрэнк описывает проект как признание в любви к кино и «фильм внутри фильма».

Последний проект Фрэнка, «Ход королевы» с Тейлор-Джой, вышел 23 октября и вскоре стал самым популярным мини-сериалом Netflix. За первый месяц его посмотрели с 62 млн аккаунтов.

Источник: The Playlist 

КиноПоиск в Telegram

Мгновенные киноновости в нашем Telegram, быстрее только Флэш

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

Reddit назвал самые популярные фильмы и сериалы года. Лидируют «Довод», «Клан Сопрано» и «Дюна»

Reddit назвал самые популярные фильмы и сериалы года. Лидируют «Довод», «Клан Сопрано» и «Дюна»

47 минут назад0
Джордж Лукаc надеялся, что Disney учтет его идеи в новых «Звездных войнах». У студии было другое видение

Джордж Лукаc надеялся, что Disney учтет его идеи в новых «Звездных войнах». У студии было другое видение

Сегодня, 14:5211
Сэмюэл Л. Джексон и Лиза Кудроу снимутся в комедии Чарли Брукера о событиях 2020 года

Сэмюэл Л. Джексон и Лиза Кудроу снимутся в комедии Чарли Брукера о событиях 2020 года

Сегодня, 08:306
Появились новые мемы по мотивам «Хода королевы». Бет играет в «Монополию» и шахматы из «Гарри Поттера»

Появились новые мемы по мотивам «Хода королевы». Бет играет в «Монополию» и шахматы из «Гарри Поттера»

Вчера7

Главное сегодня

Культовые сериалы

«Бесстыжие»: Пьянка длиною в 11 лет

Сегодня5
«Бесстыжие»: Пьянка длиною в 11 лет
Как не убить актеров на съемочной площадке и другие секреты художницы по костюмам «Перевала Дятлова»
Сериалы

Как не убить актеров на съемочной площадке и другие секреты художницы по костюмам «Перевала Дятлова»

Сегодня0
Чем удивляет и чем разочаровывает «Манк» Дэвида Финчера
Крупным планом

ПодкастЧем удивляет и чем разочаровывает «Манк» Дэвида Финчера

Сегодня1
Что происходит в прокате: Warner Bros. выпускает все в интернете, «Непосредственно Каха!» все еще лидер
Сборы

Что происходит в прокате: Warner Bros. выпускает все в интернете, «Непосредственно Каха!» все еще лидер

2 часа назад5
«Нормальные люди» стали самым популярным сериалом BBC iPlayer в 2020 году

«Нормальные люди» стали самым популярным сериалом BBC iPlayer в 2020 году

43 минуты назад0
Reddit назвал самые популярные фильмы и сериалы года. Лидируют «Довод», «Клан Сопрано» и «Дюна»

Reddit назвал самые популярные фильмы и сериалы года. Лидируют «Довод», «Клан Сопрано» и «Дюна»

47 минут назад0
Джордж Лукаc надеялся, что Disney учтет его идеи в новых «Звездных войнах». У студии было другое видение

Джордж Лукаc надеялся, что Disney учтет его идеи в новых «Звездных войнах». У студии было другое видение

Сегодня, 14:5211
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт