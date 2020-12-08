Режиссер «Хода королевы» готовит сериал про Сэма Спейда и экранизацию Набокова с Аней Тейлор-Джой

Скотт Фрэнк, создатель сериалов «Забытые богом» и «Ход королевы», рассказал в подкаcте The Watch о трех проектах, над которыми он работает как сценарист.

Первый — экранизация фантастического романа Мэри Д. Расселл «Птица малая», которую снимет Йохан Ренк, режиссер «Чернобыля». Книга рассказывает о научной экспедиции, которую возглавляет иезуитский священник и лингвист Эмилио Сандос. Полет финансирует Ватикан в надежде установить контакт с внеземной цивилизацией.

Второй — мини-сериал про Сэма Спейда, главного героя культового нуара «Мальтийский сокол». По сюжету сыщику будет 60 лет, а действие развернется на юге Франции, где героя настигнет его прошлое. По словам Фрэнка, в сериале будет шесть эпизодов, а главную роль должен сыграть Клайв Оуэн.

Кроме того, Фрэнк готовит экранизацию «Laughter in the Dark» — английской версии романа Владимира Набокова «Камера-обскура». События книги происходят в Германии 1920-х годов. Главный герой — искусствовед Кречмар, который уходит из семьи, после того как влюбляется в 16-летнюю девушку Магду. Одну из ролей в фильме сыграет Аня Тейлор-Джой. Фрэнк описывает проект как признание в любви к кино и «фильм внутри фильма».

Последний проект Фрэнка, «Ход королевы» с Тейлор-Джой, вышел 23 октября и вскоре стал самым популярным мини-сериалом Netflix. За первый месяц его посмотрели с 62 млн аккаунтов.