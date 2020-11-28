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Кристофер Нолан раскритиковал Warner за выпуск фильмов онлайн и назвал HBO Max худшим сервисом

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Кристофер Нолан раскритиковал Warner Bros. за то, что студия решила выпустить несколько фильмов на HBO Max, не предупредив своих партнеров. Режиссер считает это неуважением к другим кинематографистам.

«Это очень-очень неприятно. Настоящий развод. Нельзя так относиться к людям, которые многое вложили в свои фильмы. Они заслужили, чтобы с ними посоветовались и обсудили, что будет с их проектами», — сказал Нолан.

«Главные режиссеры и кинозвезды легли спать, думая, что работают на величайшую киностудию, а когда проснулись, узнали, что их работодатель — худший в мире стриминг-сервис, — добавил режиссер — У Warner был невероятный механизм, позволявший смотреть их фильмы везде — как в кино, так и дома, и, пока мы тут беседуем, они его разбирают. Они даже не понимают, что теряют. Их решение не имеет экономического смысла».

Нолан уверен, что кинопрокат восстановится, после того как будет разработана вакцина от COVID-19, и власти примут соответствующие меры.

3 декабря Warner объявила, что из-за пандемии выпустит 17 фильмов одновременно в кино и на HBO Max. Позже СМИ сообщили, что студия не предупредила об этом своих партнеров, чем вызвала у них недовольство. По данным Deadline, Legendary Pictures, финансировавшая «Дюну» и «Годзилла против Конга», намерена оспорить выпуск этих картин по синхронной модели.

Как пишет The Hollywood Reporter, решением Warner недовольны еще несколько режиссеров. Среди них Джеймс Ганн («Отряд самоубийц: Миссия навылет»), Дени Вильнёв («Дюна») и Джон М. Чу («На высоте мечты»).

Нолан более 10 лет сотрудничает с Warner. При поддержке студии он снял несколько фильмов, включая «Начало», «Дюнкерк» и трилогию «Темный рыцарь». Их последний совместный проект, «Довод», вышел во время пандемии и собрал 359 млн долларов, что для фильма с бюджетом в 200 миллионов равносильно провалу.

Источник: IndieWire, The Hollywood Reporter

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