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Сэмюэл Л. Джексон и Лиза Кудроу снимутся в комедии Чарли Брукера о событиях 2020 года

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Сэмюэл Л. Джексон, Лиза Кудроу («Друзья»), Кумэйл Нанджиани («Кремниевая долина»), Джо Кири («Очень странные дела»), Лесли Джонс («Охотники за привидениями»), Самсон Каё («Искатели правды»), Кристин Милиоти («Фарго»), Трейси Ульман («Мелкие мошенники») и Дайан Морган («Следом за жизнью») появятся в псевдодокументальной комедии «Смерть 2020-му», которая расскажет о событиях текущего года. Ранее к актерскому составу присоединился Хью Грант.

Сценарий фильма написали создатели «Черного зеркала» Чарли Брукер и Аннабель Джонс. Режиссером выступит Аль Кэмпбелл, работавший над сериалами «Непутевая учеба» и «Городские легенды».

Главными героями комедии станут эксперты, которые будут комментировать события 2020 года.

«Смерть 2020-му» выйдет на Netflix. Точная дата пока не объявлена.

Источник: Deadline 

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