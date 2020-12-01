Появились новые мемы по мотивам «Хода королевы». Бет играет в «Монополию» и шахматы из «Гарри Поттера»

В соцсетях появились новые мемы по мотивам сериала «Ход королевы» с Аней Тейлор-Джой. Пользователи заменили шахматы, в которых преуспела главная героиня, на другие настольные игры. Теперь Бет Хармон играет в «4 в ряд», «Операцию» и даже в «Монополию».

На одном из мемов соперником Бет стал злодей фильма «Казино Рояль» Ле Шиффр, которого сыграл Мадс Микельсен.

На другом героиня управляет гигантскими шахматами из первой части «Гарри Поттера».

Есть также мемы, где Бет играет против героев двух культовых франшиз — Спока из «Звездного пути» и дроида C-3PO из «Звездных войн».

«Ход королевы» вышел 23 октября и вскоре стал самым популярным мини-сериалом Netflix. За первый месяц его посмотрели с 62 млн аккаунтов сервиса.