Студия Legendary оспорит решение Warner о выпуске «Дюны» одновременно в кино и на HBO Max

Legendary Pictures намерена оспорить решение Warner Bros. о выпуске фильмов сразу в кинотеатрах и на сервисе HBO Max. Как сообщает Deadline, компания уже направила партнеру юридическое письмо или сделает это в ближайшее время.

Предметом спора стали фильмы «Дюна» и «Годзилла против Конга». Legendary и ее партнеры вложили в их производство 75% бюджета (всего на создание «Дюны» ушло 165 млн долларов). По данным Deadline, Warner заранее не предупредила Legendary перед тем, как сообщить о своих планах СМИ.

Ранее Legendary хотела продать «Годзиллу против Конга» Netflix за 250 млн долларов, но Warner заблокировала сделку.

В 2021 году Warner Bros. выпустит одновременно в кино и онлайн 17 фильмов. Прокат трех других проектов студия также не обсудила с компаниями, которые их продюсировали. О каких картинах идет речь, неизвестно.

Как пишет Deadline, чтобы выпустить сиквел «Чудо-женщины» на HBO Max, Warner пришлось выплатить ее создателям компенсации. Эти суммы равны бонусам, которые они могли получить, если бы фильм собрал в кинотеатрах миллиард долларов.

О том, что студия будет прокатывать новые релизы по синхронной модели, стало известно 3 декабря. Такое решение связано с пандемией коронавируса, из-за которой кинотеатры во всем мире либо прекратили работу, либо ограничили заполняемость залов.